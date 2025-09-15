Cầm 5 tỉ đồng vẫn khó mua nhà đất ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cầm 5 tỉ đồng vẫn khó mua nhà đất ở TP HCM

Lê Tỉnh - Sơn Nhung

(NLĐO)- Giá nhà đất TP HCM tăng quá cao. Với ngân sách lên tới 5 tỉ đồng, nhiều người vẫn loay hoay không tìm được căn nhà phù hợp

Cầm 5 tỉ đồng nhưng không có căn nào vừa ý

Trường hợp của ông Hồ Quốc Minh, một người từ Khánh Hòa vào TP HCM tìm nhà để an cư cho con cái, phản ánh rõ thực tế này. Sau hơn nửa tháng đi xem hơn 10 căn nhà tại các quận 12, Gò Vấp, TP Thủ Đức (cũ), ông vẫn chưa thể chốt giao dịch.

Lý do xuất phát từ nhiều yếu tố: có nơi chủ nhà cần bán gấp nhưng chỉ giảm giá tượng trưng vài chục triệu đồng; có căn quảng cáo hẻm ô tô nhưng thực tế chỉ xe ba gác có thể ra vào, hoặc nằm trong khu vực thường xuyên ngập nước.

“Có sẵn 5 tỉ đồng trong tay mà vẫn chưa tìm được căn nhà phù hợp để con cái an cư tại TP HCM. Hiện tôi vẫn nhờ môi giới tìm thêm, nếu có căn phù hợp sẽ tiếp tục đi xem” - ông Minh cho biết thêm.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hòa, nhân viên văn phòng ở TP HCM, cũng gặp khó khăn khi mua nhà dù có ngân sách hơn 5 tỉ đồng. Nhu cầu của bà là nhà hẻm ô tô, diện tích tối thiểu 60 m2 tại quận Bình Thạnh hoặc Gò Vấp (cũ) nhưng gần như không tìm được căn vừa ý.

"Những căn vừa túi tiền thì vướng lộ giới hoặc xuống cấp nặng. Nhiều môi giới khuyên với số tiền này nên mua nhà hẻm nhỏ ở các phường trung tâm, đi lại thuận tiện nhưng tôi chưa đồng ý vì lo ngại vấn đề an toàn, cháy nổ. Căn hộ cũng là sản phẩm mà tôi đang cân nhắc nhưng giá hiện giờ cũng khá cao rồi” – bà chia sẻ.

Vì sao 5 tỉ đồng không đủ mua nhà đất TP HCM hiện nay? - Ảnh 1.

Dù tài chính từ 5 tỉ đồng nhưng người dân vẫn khó tìm mua cho mình căn nhà ưng ý ở TP HCM

Đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại TP HCM cho rằng với tài chính 5 tỉ đồng, người mua thường mất rất nhiều thời gian mới tìm được căn nhà đúng ý, đặc biệt là nếu yêu cầu có hẻm ô tô và vị trí ở các phường trung tâm.

"Đối với những người từ tỉnh vào, vốn quen không gian rộng rãi, thoáng mát thì việc tìm kiếm lại càng khó. Do đó, lời khuyên là người mua cần khảo sát kỹ nhiều khu vực để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường nhà đất, cũng như nắm rõ giá cả và đặc biệt phải kiểm tra pháp lý thật chặt chẽ để tránh rủi ro" - người này gợi ý.

Giá tăng cao trên diện rộng

Theo CBRE Việt Nam, trong quý II, giá nhà liền thổ tại TP HCM trung bình đạt 160-300 triệu đồng/m², tăng 9% so với cùng kỳ. Giá căn hộ dao động 82-220 triệu đồng/m², tăng tới 29%. Ông Đoàn Quốc Duyệt, Giám đốc Công ty Bất động sản Tín Thành, ước tính giá căn hộ tại TP HCM hiện đã tăng 15%-30% so với năm 2024.

Các phường trung tâm thuộc các quận cũ như 1, 3, Bình Thạnh, 7 và TP Thủ Đức (cũ) hiện ghi nhận mức giá phổ biến 80-200 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn. Nguyên nhân được chỉ ra là do nguồn cung hạn chế vì vướng pháp lý, quỹ đất khan hiếm trong khi chi phí đầu vào như thép, xi măng, cát, đá tăng 15%-20% từ năm 2023. Yêu cầu khắt khe hơn về phòng cháy chữa cháy, môi trường và hạ tầng cũng khiến chi phí phát triển dự án đội thêm 20%-30%.

Ngoài ra, xu hướng phát triển dự án cao cấp, sự cải thiện hạ tầng với các công trình trọng điểm như metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, vành đai 3 cùng dòng vốn lớn từ Hà Nội và FDI từ Hàn Quốc, Singapore tiếp tục đẩy giá căn hộ trung tâm lên cao. Ngay cả chung cư cũ cũng tăng 10%-15% sau khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực.

Ông Duyệt dự báo đến cuối năm 2025, giá căn hộ trung tâm TP HCM có thể tăng thêm 10%-15%, cho thấy áp lực mua nhà vẫn sẽ còn nặng nề, đặc biệt với nhóm khách hàng có ngân sách trung bình quanh mức 5 tỉ đồng.

Tin liên quan

Giá nhà liền thổ mới ở TP HCM đã lên đến 230 triệu đồng/m²

Giá nhà liền thổ mới ở TP HCM đã lên đến 230 triệu đồng/m²

(NLĐO)- Bất động sản TP HCM sau sáp nhập có nhiều cơ hội lớn để phát triển và kéo theo các đô thị vệ tinh nhờ hạ tầng kết nối tích cực.

Giảm giá đất để hạ nhiệt giá nhà

Giá căn hộ tăng cao hiện nay được cho là xuất phát từ chi phí đầu vào, trong đó đáng kể nhất là chi phí đất và tiền sử dụng đất

Giá nhà đất Hà Nội vẫn tăng nóng, TP HCM sôi động giao dịch sau sáp nhập

(NLĐO) - Giá nhà đất tại Hà Nội tăng "nóng", trong khi cung, cầu, giá tại TP HCM vẫn sôi động sau sáp nhập.

bất động sản nhà đất tp hcm nhà đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo