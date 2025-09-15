Cầm 5 tỉ đồng vẫn khó mua nhà đất ở TP HCM

Cầm 5 tỉ đồng nhưng không có căn nào vừa ý

Trường hợp của ông Hồ Quốc Minh, một người từ Khánh Hòa vào TP HCM tìm nhà để an cư cho con cái, phản ánh rõ thực tế này. Sau hơn nửa tháng đi xem hơn 10 căn nhà tại các quận 12, Gò Vấp, TP Thủ Đức (cũ), ông vẫn chưa thể chốt giao dịch.

Lý do xuất phát từ nhiều yếu tố: có nơi chủ nhà cần bán gấp nhưng chỉ giảm giá tượng trưng vài chục triệu đồng; có căn quảng cáo hẻm ô tô nhưng thực tế chỉ xe ba gác có thể ra vào, hoặc nằm trong khu vực thường xuyên ngập nước.

“Có sẵn 5 tỉ đồng trong tay mà vẫn chưa tìm được căn nhà phù hợp để con cái an cư tại TP HCM. Hiện tôi vẫn nhờ môi giới tìm thêm, nếu có căn phù hợp sẽ tiếp tục đi xem” - ông Minh cho biết thêm.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hòa, nhân viên văn phòng ở TP HCM, cũng gặp khó khăn khi mua nhà dù có ngân sách hơn 5 tỉ đồng. Nhu cầu của bà là nhà hẻm ô tô, diện tích tối thiểu 60 m2 tại quận Bình Thạnh hoặc Gò Vấp (cũ) nhưng gần như không tìm được căn vừa ý.

"Những căn vừa túi tiền thì vướng lộ giới hoặc xuống cấp nặng. Nhiều môi giới khuyên với số tiền này nên mua nhà hẻm nhỏ ở các phường trung tâm, đi lại thuận tiện nhưng tôi chưa đồng ý vì lo ngại vấn đề an toàn, cháy nổ. Căn hộ cũng là sản phẩm mà tôi đang cân nhắc nhưng giá hiện giờ cũng khá cao rồi” – bà chia sẻ.

Dù tài chính từ 5 tỉ đồng nhưng người dân vẫn khó tìm mua cho mình căn nhà ưng ý ở TP HCM

Đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại TP HCM cho rằng với tài chính 5 tỉ đồng, người mua thường mất rất nhiều thời gian mới tìm được căn nhà đúng ý, đặc biệt là nếu yêu cầu có hẻm ô tô và vị trí ở các phường trung tâm.

"Đối với những người từ tỉnh vào, vốn quen không gian rộng rãi, thoáng mát thì việc tìm kiếm lại càng khó. Do đó, lời khuyên là người mua cần khảo sát kỹ nhiều khu vực để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường nhà đất, cũng như nắm rõ giá cả và đặc biệt phải kiểm tra pháp lý thật chặt chẽ để tránh rủi ro" - người này gợi ý.

Giá tăng cao trên diện rộng

Theo CBRE Việt Nam, trong quý II, giá nhà liền thổ tại TP HCM trung bình đạt 160-300 triệu đồng/m², tăng 9% so với cùng kỳ. Giá căn hộ dao động 82-220 triệu đồng/m², tăng tới 29%. Ông Đoàn Quốc Duyệt, Giám đốc Công ty Bất động sản Tín Thành, ước tính giá căn hộ tại TP HCM hiện đã tăng 15%-30% so với năm 2024.

Các phường trung tâm thuộc các quận cũ như 1, 3, Bình Thạnh, 7 và TP Thủ Đức (cũ) hiện ghi nhận mức giá phổ biến 80-200 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn. Nguyên nhân được chỉ ra là do nguồn cung hạn chế vì vướng pháp lý, quỹ đất khan hiếm trong khi chi phí đầu vào như thép, xi măng, cát, đá tăng 15%-20% từ năm 2023. Yêu cầu khắt khe hơn về phòng cháy chữa cháy, môi trường và hạ tầng cũng khiến chi phí phát triển dự án đội thêm 20%-30%.

Ngoài ra, xu hướng phát triển dự án cao cấp, sự cải thiện hạ tầng với các công trình trọng điểm như metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, vành đai 3 cùng dòng vốn lớn từ Hà Nội và FDI từ Hàn Quốc, Singapore tiếp tục đẩy giá căn hộ trung tâm lên cao. Ngay cả chung cư cũ cũng tăng 10%-15% sau khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực.

Ông Duyệt dự báo đến cuối năm 2025, giá căn hộ trung tâm TP HCM có thể tăng thêm 10%-15%, cho thấy áp lực mua nhà vẫn sẽ còn nặng nề, đặc biệt với nhóm khách hàng có ngân sách trung bình quanh mức 5 tỉ đồng.