HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầm điếu cày đập người phụ nữ, người đàn ông bị đâm tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cầm điếu cày đập người phụ nữ trong lúc mâu thuẫn, xô xát, người đàn ông nghi bị đâm tử vong.

Tối 25-12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin người đàn ông bị 1 người phụ nữ dùng dao đâm tử vong trong khi xô xát.

Cầm điếu cày đập người phụ nữ, người đàn ông nghi bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Trước khi xảy ra sự việc giữa hai người xảy ra to tiếng. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25-12, tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai.

 Vào thời gian trên, theo hình ảnh camera ghi lại, khi người đàn ông đang ngồi cùng một nam giới khác, nói chuyện và hút thuốc lào thì một người phụ nữ từ nhà bên kia đường bước sang, nói chuyện to tiếng. 

Người đàn ông vẻ bực tức đứng dậy cầm điếu cày vụt liên tiếp vào người phụ nữ. Trong lúc chống đỡ, người phụ nữ này đã vớ con dao để gần đó lao vào tấn công người đàn ông. 

Hậu quả, người đàn ông bị đâm gục, tử vong sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo một số thông tin ban đầu, nam nạn nhân bị chính vợ mình đâm tử vong do mâu thuẫn, tuy nhiên thông tin này đang được cơ quan chức năng làm rõ, chưa xác nhận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Đồng Nai: Mâu thuẫn với vợ, đâm cha vợ tử vong

Đồng Nai: Mâu thuẫn với vợ, đâm cha vợ tử vong

(NLĐO)- Sang nhà cha vợ chơi, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau, cha vợ can ngăn thì bị con rể đâm vào cổ dẫn đến tử vong.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chồng sát hại vợ, đâm 2 cán bộ công an

(NLĐO) - Đi nhậu về, Hoàng lớn tiếng rồi dùng dao đâm vợ. Khi công an đến đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị Hoàng tấn công khiến 2 người bị thương.

Vợ đâm chồng tử vong, làm thủ tục nhập quan xong mới báo cơ quan chức năng

(NLĐO) - Sau khi đâm chồng tử vong, bà Dung đã làm thủ tục nhập quan trong đêm rồi sau đó mới báo cho người thân, cơ quan chức năng

mạng xã hội lực lượng chức năng cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin tử vong mâu thuẫn vợ đâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo