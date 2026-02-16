HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cảm động clip hai tài xế nhường đường cho bà cụ vào cuối năm

Anh Vũ

(NLĐO) - Hôm nay, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy ý thức cao trong tham gia giao thông của hai tài xế khi nhường đường cho bà cụ.


Ngày 16-2 (29 Tết), mạng xã hội xôn xao, chia sẻ rầm rộ clip hai tài xế xe tải đã nhường đường cho bà cụ dắt xe đạp qua đường.

Clip cho thấy một bà cụ đang định dắt xe đạp qua đường. Ngay lập tức, một tài xế xe tải đã dừng lại nhường đường cho bà cụ. Ở chiều ngược lại, rất nhiều ô tô, xe tải, xe buýt đi qua nhưng một xe tải dừng lại nhường đường cho bà cụ.

Vụ việc được ghi lại đăng tải gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng hoan nghênh bởi hai tài xế đã có hành động đúng đắn.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn giao với đường Lê Thị Sẻ), xã Xuân Thới Sơn, TPHCM, vào 9 giờ 33 phút ngày 12-2.

Theo đánh giá của trang Facebook Thông tin Chính phủ (có tick xanh), pháp luật về giao thông đường bộ quy định các phương tiện phải nhường đường cho người đi bộ qua đường tại nơi có vạch kẻ đường; dẫu biết đường ngày Tết vốn đông đúc và ai cũng vội để trở về nhà, nhưng cũng phải cần đến những tấm lòng tốt và thượng tôn pháp luật của 2 lái xe đã nhường đường cho người lớn tuổi dắt xe đạp qua đường.

"Nếu ai đó thấy mình trong clip này, vẫn len lỏi lao lên thì cũng nên nghĩ lại về cách thức tham gia giao thông của bản thân" - trang Thông tin Chính phủ viết.

