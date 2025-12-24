Văn hóa nhường đường – Từ luật đến ý thức

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông, hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông,… và phải tuân thủ một số nguyên tắc nhường đường.

Một số nguyên tắc nhường đường

Quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau

Khi đến gần đường giao nhau, người lái xe phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Nguyên nhân ùn tắc giao thông xuất phát một phần từ văn hóa "không nhường đường".

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Một số quy tắc nhường đường khác khi tham gia giao thông

- Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người lái xe phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình.

Một số quy định nhường đường và quyền ưu tiên của một số loại xe

- Xe ưu tiên gồm xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ; xe quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

- Xe ưu tiên được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự ưu tiên, theo thứ tự sau: xe chữa cháy - xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát - đoàn xe có xe CSGT dẫn đường - Xe cứu thương - xe hộ đê đi - xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ... - đoàn xe tang.

- Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và tài xế lái xe bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở.

Lợi ích của văn hóa nhường đường

Nhường đường giúp hạn chế va chạm và tai nạn giao thông.

Lưu thông trở nên dễ dàng hơn, tránh được việc nhiều xe cùng tranh nhau và gây ra ùn tắc.

Nhường đường cho người đi bộ, xe ưu tiên, hoặc xe đi từ hướng ưu tiên thể hiện sự tôn trọng và tạo điều kiện cho họ di chuyển an toàn.

Hình thành thói quen tốt, nâng cao ý thức về an toàn giao thông.

Thể hiện nếp sống văn minh, ý thức nhường nhịn và hoạt động tham gia giao thông có văn hóa và trong vòng trật tự.