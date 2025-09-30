Cảm động giảng viên ĐH 10 năm làm bánh trung thu tặng bệnh nhi suy thận

Hơn 10 năm làm bánh trung thu tặng bệnh nhi suy thận, ThS Mai Quyết Thắng, Giám đốc Chương trình Quan hệ công chúng - Trường ĐH Hoa Sen, hiểu rõ căn bệnh này cần sự đồng hành và tiếp sức từ cộng đồng nhiều như thế nào.

Tiếp thêm động lực cho bệnh nhi

Trong căn bếp của thầy Thắng vào một buổi chiều cuối tháng 9, khoảng 10 giảng viên và sinh viên đang tất bật làm bánh. Mỗi người một việc, người phụ trách nhào bột, người vò nhân… Thỉnh thoảng, mọi người cười phá lên khi có ai đó làm hỏng bánh.

"Hôm nay, nhóm tôi sẽ cố gắng hoàn thành 300 bánh trung thu, hy vọng sẽ kịp tiến độ tặng quà cho các bệnh nhi đang chạy thận" – thầy Thắng cho biết.

Video: Hơn 10 năm mang Tết Trung thu đến bệnh nhi suy thận, thầy Thắng luôn cố gắng giúp các em hòa nhập, được vui chơi nhiều nhất có thể.

Theo thầy Thắng, bệnh nhân suy thận không thể ăn bánh trung thu vì bánh này có rất nhiều đường, muối và chất bảo quản. Thực đơn của bệnh nhi suy thận còn khắt khe hơn, phải tuân thủ tuyệt đối theo sự tư vấn của bác sĩ. Thậm chí, một số loại trái cây các bé cũng không thể ăn được.

Nguyên liệu làm bánh trung thu phải hoàn toàn tự nhiên, không có chất bảo quản, không hóa chất, không hương liệu, không baking soda, không trứng.

"Độ ngọt được giảm tối đa, chỉ còn khoảng 40% so với bánh thông thường. Việc giảm đường là cần thiết vì nhiều bệnh nhân suy thận (cả trẻ em và người lớn) còn có vấn đề về tiểu đường, ăn nhiều đường cũng ảnh hưởng đến thận" – thầy Thắng giải thích.

Những ngày này, căn bếp nhỏ của thầy Thắng rộn ràng hơn bao giờ hết

Bánh trung thu có nhiều loại nhân hấp dẫn như nhân dừa, matcha, khoai môn,...

Ngoài thầy Thắng, căn bếp nhỏ còn có sự chung tay của nhiều giảng viên và sinh viên Trường ĐH Hoa Sen

Bánh trung thu giảm ngọt tối đa, sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên

Bánh trung thu dành cho bệnh nhi suy thận được làm theo công thức riêng.

Mỗi mẻ bánh được nướng 2 lần. Vì không có chất bảo quản nên bánh sẽ được tặng cho các bệnh nhi ngay sau đó.

Nhận được những chiếc bánh trung thu xinh xắn vào sáng 30-9, nhiều bệnh nhi bày tỏ niềm vui, nở nụ cười hạnh phúc vì rất lâu rồi mới được ăn bánh ngon.

Huỳnh Ngọc Th. (16 tuổi, quê Đắk Lắk) bày tỏ: “Em rất vui khi được nhận bánh trung thu. Em bị suy thận giai đoạn cuối, đã điều trị ở TP HCM được 2 năm và nghỉ học từ lớp 8. Em chỉ ước Tết Trung thu năm nay sẽ được về nhà và cũng hy vọng các anh chị tặng bánh sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ”.

Theo nhiều phụ huynh, dù có BHYT song chi phí điều trị cho con họ mỗi tháng vẫn từ 5 - 6 triệu đồng. Cha mẹ phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc con nên không thể đi làm. Vì vậy, những hoạt động trao bánh trung thu như thế này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cộng đồng hiểu và đồng hành, sẻ chia với gia đình bệnh nhi.

Thầy Thắng tặng bánh trung thu cho bệnh nhi vào sáng 30-9

Nâng cao nhận thức của cộng đồng

Khoảng 3 năm trở lại đây, bên cạnh việc tặng quà bánh, thầy Thắng còn tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho bệnh nhi suy thận.

"Không giống như các căn bệnh khác, bệnh nhi chạy thận hầu như không có cộng đồng, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Có bệnh nhi phải chạy thận 3-4 ngày/tuần, mỗi lần chạy thận khoảng 4 giờ, như vậy thì làm sao các bé có thời gian đi học, đi chơi" – thầy Thắng trăn trở.

Cánh tay bé nhỏ bị sưng phồng, da bị tổn thương của một bệnh nhi bị suy thận

Nhóm tổ chức cho các bé đi chơi như đến công viên nước, chơi biển, tham quan Thảo Cầm Viên. Gần đây nhất, các bệnh nhi đã có chuyến đi chơi biển Hồ Tràm do nhóm sinh viên ngành quan hệ công chúng của trường tổ chức.

Trầm ngâm một chút, thầy Thắng lặng giọng: "Điều tôi day dứt nhất là chuyến đi biển Hồ Tràm vừa rồi dời lại 2 tuần so với dự kiến. Trong lúc đó, một bệnh nhi đã qua đời. Nếu tổ chức sớm hơn, bệnh nhi ấy đã có thể chơi biển thêm lần nữa".

Trong ánh mắt thầy, hình ảnh những đứa trẻ chiến đấu với bệnh tật nhưng vẫn ôm ấp niềm khao khát sống hiện rất rõ nét. "Đợt này con yếu rồi chú Thắng ơi", "Chú Thắng ơi, con đi không nổi nữa rồi, phải ngồi xe lăn", "Chú Thắng có đi đâu, cho con đi với nhé". Những lời thỏ thẻ hồn nhiên ấy chất chứa nỗi niềm bé bỏng của tuổi thơ bị bệnh tật cướp mất khiến lòng người lớn quặn thắt khó tả.

Với những bệnh nhi đang phải đấu tranh giành giật mạng sống, việc được đưa đi chơi là một điều rất xa xỉ

Đồng hành cùng các bệnh nhi suy thận hơn 10 năm qua, điều thầy Thắng mong mỏi nhất chính là sự chung tay của cộng đồng, hy vọng thay đổi nhận thức và quan điểm sống của người trẻ.

Ông luôn cố gắng truyền tải những thông điệp nhân văn, khát vọng đến những học trò của mình. Những hoạt động thiện nguyện dần trở thành đề án thực học thực làm cho sinh viên, giúp các bạn trẻ hiểu được ý nghĩa của sự sẻ chia, biết cách quản lý, tổ chức các hoạt động nhân ái vì cộng đồng.

Thầy Thắng cho hay số bệnh nhi phải chạy thận suốt đời ngày càng tăng. Với mỗi bệnh nhi chạy thận phải có ít nhất 1 phụ huynh đi theo chăm sóc. Điều này khiến kinh tế gia đình vốn đã khó khăn thì càng thêm khánh kiệt.

"Với bệnh ung thư, trời kêu ai nấy dạ. Nhưng với căn bệnh này, trời kêu thì mình có thể từ chối. Mình thay đổi lối sống, sống lành mạnh, ăn uống khoa học và tăng thể dục thể thao hơn"-thầy Thắng tin tưởng.