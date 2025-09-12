Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 12-9, chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện ban tổ chức, cho biết từ khi mở triển lãm trưng bày phục dựng đèn lồng cổ tại Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TP HCM), nhóm nhận được rất nhiều câu hỏi hóc búa từ các bạn trẻ là học sinh, sinh viên, giảng viên đam mê nghệ thuật, yêu những nét đẹp truyền thống của Việt Nam.

Triển lãm lồng đèn trung thu xưa được tái hiện bên trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Trần Phương Vi (phường Thủ Đức, TP HCM) tạo dáng chụp ảnh cùng đèn lồng Đại Long dài 20 m

"Bị làm khó nhưng tôi rất vui. Điều này cho thấy giới trẻ đến với triển lãm này không phải để tìm một nơi "check- in" dịp Tết Trung thu mà quan tâm đến giá trị nguồn cội. Tôi rất vui và sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các bạn, đây cũng là điều nhóm mong muốn khi tổ chức buổi triển lãm lồng đèn truyền thống như thế này" – chị Nguyệt bày tỏ.

Theo chị Nguyệt, nhóm đã chọn chủ đề "Ngựa trời gắp lửa", lấy cảm hứng từ hình ảnh bọ ngựa - loài côn trùng gắn liền với tuổi thơ, song đang dần bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó, bọ ngựa đang có tên trong Sách Đỏ, nhóm muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc rằng: Những giá trị văn hóa truyền thống nếu không được trân trọng và gìn giữ cũng sẽ đứng trước nguy cơ biến mất như chính "ngựa trời".

Trương Ánh Linh, giảng viên tiếng Anh tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH), chụp kỹ từng họa tiết trên mẫu lồng đèn cổ. "Thay vì dùng ảnh trên Internet, tôi thích tự đi tìm tòi và chụp những bức ảnh như thế này. Đây sẽ là những tư liệu quý giúp bài giảng của tôi sinh động, trực quan hơn. Nhờ đó, tôi cũng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn để chia sẻ cho học trò của mình" - cô Ánh Linh chia sẻ.

Chị Minh Nguyệt (áo dài hồng), đại diện ban tổ chức, cho biết có hơn 50 đèn lồng đang trưng bày tại Đình Sơn Trà. Nhiều mẫu đèn lồng cổ đã biến mất hơn 100 năm qua được các bạn trẻ của nhóm phục dựng lại, sinh động và cẩn thận từng chi tiết.

Mỗi ngày, nhóm đón khoảng 50 lượt khách tham quan. Mỗi lượt tham quan không quá 12 - 15 người. Điều này nhằm đảm bảo khách tham quan có trải nghiệm gần gũi nhất, dễ dàng đặt câu hỏi nếu có thắc mắc về văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Triển lãm đèn lồng xưa giữa lòng TP HCM thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

Tuyết Anh, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM, hào hứng cho biết đã tìm được cảm hứng cho bài tập cuối khóa tại buổi triển lãm.

"Em đã đi rất nhiều nơi, thậm chí "phượt" tận Hà Nội nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng ưng ý. Khi đến đây, em bị "hút hồn" và rất ấn tượng với đèn lồng Đại Long, dài 20 m. Khung đèn lồng làm hoàn toàn bằng sợi trúc nhưng uốn lượn rất mềm mại, những kỹ thuật này đỏi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất cao" – Tuyết Anh nhận xét.

Lồng đèn Đại Long, dài 20 m, được phục dựng trong khoảng 1,5 tháng với đội ngũ hơn 10 người. Chi phí sau khi hoàn thiện khoảng 80 triệu đồng. Trước đó, nhóm từng phục dựng lồng đèn hình rồng dài 40 m

Lồng đèn Ngựa trời gắp lửa (bên trái) và lồng đèn Ngư ông biến hóa (bên phải)

Đại diện nhóm cho biết những năm gần đây, đèn lồng giấy kiếng dần hồi sinh và bắt đầu có những đơn hàng số lượng lớn. Đèn lồng giấy kiếng có giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

"Số lượng đơn đặt rất nhiều nhưng số thợ thủ công và nghệ nhân hiện tại của xưởng không đủ. Chúng tôi hy vọng qua triển lãm lần này có thể giúp nhiều bạn trẻ hiểu rằng những ngành nghề truyền thống vẫn có thể sống và phát triển tốt trong thời buổi hiện đại ngày nay" – chị Nguyệt bày tỏ.

Triển lãm tái hiện trung thu xưa giữa lòng thành phố mở cửa từ 14 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 12-10.