Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 12-9, chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện ban tổ chức, cho biết từ khi mở triển lãm trưng bày phục dựng đèn lồng cổ tại Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TP HCM), nhóm nhận được rất nhiều câu hỏi hóc búa từ các bạn trẻ là học sinh, sinh viên, giảng viên đam mê nghệ thuật, yêu những nét đẹp truyền thống của Việt Nam.
"Bị làm khó nhưng tôi rất vui. Điều này cho thấy giới trẻ đến với triển lãm này không phải để tìm một nơi "check- in" dịp Tết Trung thu mà quan tâm đến giá trị nguồn cội. Tôi rất vui và sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các bạn, đây cũng là điều nhóm mong muốn khi tổ chức buổi triển lãm lồng đèn truyền thống như thế này" – chị Nguyệt bày tỏ.
Theo chị Nguyệt, nhóm đã chọn chủ đề "Ngựa trời gắp lửa", lấy cảm hứng từ hình ảnh bọ ngựa - loài côn trùng gắn liền với tuổi thơ, song đang dần bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó, bọ ngựa đang có tên trong Sách Đỏ, nhóm muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc rằng: Những giá trị văn hóa truyền thống nếu không được trân trọng và gìn giữ cũng sẽ đứng trước nguy cơ biến mất như chính "ngựa trời".
Triển lãm đèn lồng xưa giữa lòng TP HCM thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm
Tuyết Anh, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM, hào hứng cho biết đã tìm được cảm hứng cho bài tập cuối khóa tại buổi triển lãm.
"Em đã đi rất nhiều nơi, thậm chí "phượt" tận Hà Nội nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng ưng ý. Khi đến đây, em bị "hút hồn" và rất ấn tượng với đèn lồng Đại Long, dài 20 m. Khung đèn lồng làm hoàn toàn bằng sợi trúc nhưng uốn lượn rất mềm mại, những kỹ thuật này đỏi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất cao" – Tuyết Anh nhận xét.
Lồng đèn Ngựa trời gắp lửa (bên trái) và lồng đèn Ngư ông biến hóa (bên phải)
Đại diện nhóm cho biết những năm gần đây, đèn lồng giấy kiếng dần hồi sinh và bắt đầu có những đơn hàng số lượng lớn. Đèn lồng giấy kiếng có giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
"Số lượng đơn đặt rất nhiều nhưng số thợ thủ công và nghệ nhân hiện tại của xưởng không đủ. Chúng tôi hy vọng qua triển lãm lần này có thể giúp nhiều bạn trẻ hiểu rằng những ngành nghề truyền thống vẫn có thể sống và phát triển tốt trong thời buổi hiện đại ngày nay" – chị Nguyệt bày tỏ.
Triển lãm tái hiện trung thu xưa giữa lòng thành phố mở cửa từ 14 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 12-10.
Bình luận (0)