Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Sau bục giảng

Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Huế Xuân

(NLĐO) - Triển lãm đèn lồng truyền thống chủ đề "Ngựa trời gắp lửa" bất ngờ trở thành địa điểm thú vị giúp nhiều sinh viên, giảng viên trẻ tìm được cảm hứng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 12-9, chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện ban tổ chức, cho biết từ khi mở triển lãm trưng bày phục dựng đèn lồng cổ tại Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TP HCM), nhóm nhận được rất nhiều câu hỏi hóc búa từ các bạn trẻ là học sinh, sinh viên, giảng viên đam mê nghệ thuật, yêu những nét đẹp truyền thống của Việt Nam.

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 1.

Triển lãm lồng đèn trung thu xưa được tái hiện bên trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 2.

Trần Phương Vi (phường Thủ Đức, TP HCM) tạo dáng chụp ảnh cùng đèn lồng Đại Long dài 20 m

"Bị làm khó nhưng tôi rất vui. Điều này cho thấy giới trẻ đến với triển lãm này không phải để tìm một nơi "check- in" dịp Tết Trung thu mà quan tâm đến giá trị nguồn cội. Tôi rất vui và sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các bạn, đây cũng là điều nhóm mong muốn khi tổ chức buổi triển lãm lồng đèn truyền thống như thế này" – chị Nguyệt bày tỏ.

Theo chị Nguyệt, nhóm đã chọn chủ đề "Ngựa trời gắp lửa", lấy cảm hứng từ hình ảnh bọ ngựa - loài côn trùng gắn liền với tuổi thơ, song đang dần bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó, bọ ngựa đang có tên trong Sách Đỏ, nhóm muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc rằng: Những giá trị văn hóa truyền thống nếu không được trân trọng và gìn giữ cũng sẽ đứng trước nguy cơ biến mất như chính "ngựa trời".

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 3.

Trương Ánh Linh, giảng viên tiếng Anh tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH), chụp kỹ từng họa tiết trên mẫu lồng đèn cổ. "Thay vì dùng ảnh trên Internet, tôi thích tự đi tìm tòi và chụp những bức ảnh như thế này. Đây sẽ là những tư liệu quý giúp bài giảng của tôi sinh động, trực quan hơn. Nhờ đó, tôi cũng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn để chia sẻ cho học trò của mình" - cô Ánh Linh chia sẻ.

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 4.

Chị Minh Nguyệt (áo dài hồng), đại diện ban tổ chức, cho biết có hơn 50 đèn lồng đang trưng bày tại Đình Sơn Trà. Nhiều mẫu đèn lồng cổ đã biến mất hơn 100 năm qua được các bạn trẻ của nhóm phục dựng lại, sinh động và cẩn thận từng chi tiết.

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 5.

Mỗi ngày, nhóm đón khoảng 50 lượt khách tham quan. Mỗi lượt tham quan không quá 12 - 15 người. Điều này nhằm đảm bảo khách tham quan có trải nghiệm gần gũi nhất, dễ dàng đặt câu hỏi nếu có thắc mắc về văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Triển lãm đèn lồng xưa giữa lòng TP HCM thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

Tuyết Anh, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM, hào hứng cho biết đã tìm được cảm hứng cho bài tập cuối khóa tại buổi triển lãm. 

"Em đã đi rất nhiều nơi, thậm chí "phượt" tận Hà Nội nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng ưng ý. Khi đến đây, em bị "hút hồn" và rất ấn tượng với đèn lồng Đại Long, dài 20 m. Khung đèn lồng làm hoàn toàn bằng sợi trúc nhưng uốn lượn rất mềm mại, những kỹ thuật này đỏi hỏi nghệ nhân phải có tay nghề rất cao" – Tuyết Anh nhận xét.

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 6.

Lồng đèn Đại Long, dài 20 m, được phục dựng trong khoảng 1,5 tháng với đội ngũ hơn 10 người. Chi phí sau khi hoàn thiện khoảng 80 triệu đồng. Trước đó, nhóm từng phục dựng lồng đèn hình rồng dài 40 m

Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 7.
Giảng viên, sinh viên tìm cảm hứng từ triển lãm phục dựng đèn lồng xưa- Ảnh 8.

Lồng đèn Ngựa trời gắp lửa (bên trái) và lồng đèn Ngư ông biến hóa (bên phải)

Đại diện nhóm cho biết những năm gần đây, đèn lồng giấy kiếng dần hồi sinh và bắt đầu có những đơn hàng số lượng lớn. Đèn lồng giấy kiếng có giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

"Số lượng đơn đặt rất nhiều nhưng số thợ thủ công và nghệ nhân hiện tại của xưởng không đủ. Chúng tôi hy vọng qua triển lãm lần này có thể giúp nhiều bạn trẻ hiểu rằng những ngành nghề truyền thống vẫn có thể sống và phát triển tốt trong thời buổi hiện đại ngày nay" – chị Nguyệt bày tỏ.

Triển lãm tái hiện trung thu xưa giữa lòng thành phố mở cửa từ 14 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 12-10.

Tin liên quan

Ấn tượng triển lãm Quốc kỳ độc đáo

Ấn tượng triển lãm Quốc kỳ độc đáo

(NLĐO) - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một trường CĐ ở TP HCM đã tổ chức chuỗi sự kiện với gần 200 lá cờ trên khắp cả nước.

Học sinh Hà Nội giành giải vàng tại Triển lãm sáng tạo trẻ thế giới

(NLĐO)- Sản phẩm website dancaquanho.vn của nhóm học sinh Trường THCS Cầu Giấy đã xuất sắc đạt 2 huy chương vàng cùng 2 giải chuyên đề tại Triển lãm sáng tạo trẻ thế giới tại Malaysia

Rủ nhau đi triển lãm K-pop

D’FESTA - sự kiện triển lãm quy tụ nhiều nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc - chính thức ra mắt tại Trung tâm Thương mại Times City (Hà Nội) đã khiến nhiều bạn trẻ "đứng ngồi không yên".

trung thu Khởi đăng tác khí phục dựng đèn lồng trung thu xưa Đình Sơn Trà TP HCM nghệ thuật giảng viên sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo