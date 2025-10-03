Cam kết mạnh mẽ của tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cam kết mạnh mẽ của tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cam kết cùng Đảng bộ thực hiện tốt 5 nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới.

Ngày 3-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Cam kết mạnh mẽ của tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết đây là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao cho, nhất là trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa I, ông Trần Văn Lâu cam kết quyết tâm thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ cơ.

Tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ, Ban Chấp hành, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đoàn kết quân, dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; huy động và phát huy cao độ mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Cam kết mạnh mẽ của tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - chức mừng ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

Kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo của các khóa trước; tiếp tục đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân; biến thách thức, thành cơ hội, biến khát vọng thành hành động, biến lợi thế thành sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt là thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong nghị quyết đại hội.

Làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó của đại biểu đại hội, xứng đáng với lòng tin của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Rất mong Trung ương, các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành bạn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với Vĩnh Long trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

(NLĐO) – Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp năm nay 58 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh (nay là Vĩnh Long).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(NLĐO)- Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được Bộ Chính trị điều động làm Phó Ban Nội chính Trung ương.

Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Chấp hành gồm 49 người. Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

đại hội đại biểu Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo