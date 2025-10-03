Cam kết mạnh mẽ của tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 3-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết đây là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao cho, nhất là trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa I, ông Trần Văn Lâu cam kết quyết tâm thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ cơ.

Tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ, Ban Chấp hành, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đoàn kết quân, dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; huy động và phát huy cao độ mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - chức mừng ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long



Kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm lãnh đạo của các khóa trước; tiếp tục đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân; biến thách thức, thành cơ hội, biến khát vọng thành hành động, biến lợi thế thành sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt là thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong nghị quyết đại hội.

Làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó của đại biểu đại hội, xứng đáng với lòng tin của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Rất mong Trung ương, các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành bạn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với Vĩnh Long trong thời gian tới.