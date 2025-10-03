Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ngày 3-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết Bộ Chính trị quyết định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan theo cơ cấu.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ông Trần Văn Lâu sinh ngày 5-3-1970; quê quán: Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Khen thưởng: Huân chương Quân kỳ quyết thắng (2013); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Quá trình công tác của ông Trần Văn Lâu:

- Học thiếu sinh quân: Từ tháng 2-1985 đến tháng 8-1989 tại Trường Thiếu sinh quân Quân Khu 9.

- Gia nhập quân đội: Từ tháng 9-1989 đến tháng 10-2020. Trong đó:

+ Từ tháng 9-1989 đến tháng 1-1990: Học viên Trường sĩ quan Công binh, chuyên ngành Chỉ huy Kỹ thuật công binh.

+ Từ tháng 2-1990 đến tháng 5-1992: Thiếu úy chuyên nghiệp, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang (cũ).

+ Từ tháng 6-1992 đến tháng 10-2013: Công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, với các cấp bậc Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá đảm nhiệm qua các chức vụ: Trung đội trưởng Tiểu đoàn Phú Lợi, trợ lý Ban Chính sách, Trưởng Ban Chính sách, Phó Chủ nhiệm Chính trị.

+ Từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2014: Thượng tá, Chính trị viên Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

+ Từ tháng 8-2014 đến tháng 3-2015: Thượng tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng;

+ Từ tháng 4-2015 đến tháng 8-2017: Cấp bậc Thượng tá, Đại tá đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng;

+ Từ tháng 9-2017 đến tháng 10-2020: Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 5-2018).

- Từ tháng 11-2020 đến tháng 6-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 30-6-2025: Ông Trần Văn Lâu được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói về quan điểm "nhìn thẳng vào sự thật"

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói về quan điểm "nhìn thẳng vào sự thật"

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng bộ UBND TP Cần Thơ đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có chỉ đạo "nóng" đối với 103 xã, phường

(NLĐO)-Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu lãnh đạo 103 xã, phường đoàn kết tốt nội bộ và quan tâm cán bộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

(NLĐO) - Trung tâm Y tế huyện Phong Điền sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để giải quyết vấn đề quá tải hiện nay

trần văn lâu chủ tịch ubnd tp cần thơ Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Long Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo