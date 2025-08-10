Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương

Sáng 10-8, Đội CSGT cao tốc TP HCM - Trung Lương cho biết vừa hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời một phụ nữ mang thai đang nguy kịch.

Tổ CSGT trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương kịp thời đưa sản phụ vào bệnh viện

Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 9-8, Tổ CSGT số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Khi đến đoạn Km14 đường cao tốc TP HCM - Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh (hướng miền Tây đi TP HCM), CSGT phát hiện xe ô tô có biểu hiện bất thường, lái xe là chị Đặng Thị Ngọc Yến (SN 1993; ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) ra tín hiệu cần sự giúp đỡ.

Theo đó, chị Yến chạy xe vượt lên trước và tấp vào làn dừng khẩn cấp, xuống xe với vẻ khẩn trương, vội vã nhờ CSGT mở đường để đưa một sản phụ bị thiếu ôxy, động thai, đang thở dốc, tình trạng rất nguy kịch.

Theo lực lượng CSGT, vào ngày cuối tuần, lưu lượng trên tuyến cao tốc này rất đông, nếu không được hỗ trợ sẽ không kịp, có thể nguy kịch đến mẹ con sản phụ.

Tổ CSGT đã báo cáo chỉ huy đơn vị, sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường cho chiếc ô tô nói trên đưa sản phụ là chị Huỳnh Thị Tuyết (SN 2000; ngụ tại xã Tân Hương) đến Bệnh viện Nhi Đồng, TP HCM để cấp cứu.

Một cán bộ CSGT đưa sản phụ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi đến bệnh viện, tổ CSGT cùng gia đình và bác sĩ đưa sản phụ Tuyết vào phòng cấp cứu kịp thời nên sản phụ và thai nhi đã qua cơn nguy kịch, an toàn.

Gia đình rất xúc động, cảm kích và cảm ơn sự hỗ trợ của CSGT đã kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu an toàn.