Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương

Hải Đường

(NLĐO) - Sau khi đến bệnh viện, tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương cùng gia đình và bác sĩ đưa sản phụ vào phòng cấp cứu kịp thời.

Sáng 10-8, Đội CSGT cao tốc TP HCM - Trung Lương cho biết vừa hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời một phụ nữ mang thai đang nguy kịch.

Tổ CSGT trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương kịp thời đưa sản phụ vào bệnh viện

Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 9-8, Tổ CSGT số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Khi đến đoạn Km14 đường cao tốc TP HCM - Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh (hướng miền Tây đi TP HCM), CSGT phát hiện xe ô tô có biểu hiện bất thường, lái xe là chị Đặng Thị Ngọc Yến (SN 1993; ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) ra tín hiệu cần sự giúp đỡ.

Theo đó, chị Yến chạy xe vượt lên trước và tấp vào làn dừng khẩn cấp, xuống xe với vẻ khẩn trương, vội vã nhờ CSGT mở đường để đưa một sản phụ bị thiếu ôxy, động thai, đang thở dốc, tình trạng rất nguy kịch.

Theo lực lượng CSGT, vào ngày cuối tuần, lưu lượng trên tuyến cao tốc này rất đông, nếu không được hỗ trợ sẽ không kịp, có thể nguy kịch đến mẹ con sản phụ.

Tổ CSGT đã báo cáo chỉ huy đơn vị, sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường cho chiếc ô tô nói trên đưa sản phụ là chị Huỳnh Thị Tuyết (SN 2000; ngụ tại xã Tân Hương) đến Bệnh viện Nhi Đồng, TP HCM để cấp cứu.

Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương- Ảnh 1.

Cảm kích trước hành động của tổ CSGT trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương- Ảnh 2.

Một cán bộ CSGT đưa sản phụ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi đến bệnh viện, tổ CSGT cùng gia đình và bác sĩ đưa sản phụ Tuyết vào phòng cấp cứu kịp thời nên sản phụ và thai nhi đã qua cơn nguy kịch, an toàn.

Gia đình rất xúc động, cảm kích và cảm ơn sự hỗ trợ của CSGT đã kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Tin liên quan

VIDEO: Công an xã đẩy thuyền “vượt lũ” đưa sản phụ đi sinh

VIDEO: Công an xã đẩy thuyền “vượt lũ” đưa sản phụ đi sinh

(NLĐO) - Nước lũ ngập sâu, các chiến sĩ công an xã phải đẩy thuyền đưa một sản phụ tới bệnh viện sinh con.

CSGT dùng xe tuần tra hỗ trợ sản phụ chuyển dạ trong đêm mưa bão Wipha

(NLĐO)- Đang làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 Wipha, lực lượng CSGT đã sử dụng xe tuần tra đưa sản phụ đi bệnh viện kịp thời.

CLIP: 10 phút "nghẹt thở" của CSGT đưa sản phụ đến bệnh viện

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã hỗ trợ một người chồng chuyển vợ sắp sinh đến Bệnh viện Hùng Vương.

đường cao tốc tỉnh Tây Ninh tỉnh Đồng Tháp CSGT sản phụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo