Sức khỏe

Cảm thấy nóng, bốc hỏa trong người là dấu hiệu gì?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Nếu có những lo lắng về thời kỳ tiền mãn kinh và các triệu chứng khó chịu mà nó gây ra, các chị em nên đến các cơ sở y tế thăm khám để được tư vấn

Chị LÊ THỊ MỸ HÀ (48 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, TP HCM) hỏi: Gần đây tôi thường xuyên cảm thấy tâm trạng thay đổi thất thường, bốc hỏa. Tôi rất ngại đến những nơi nóng bức, ồn ào. Nhiều người bảo tôi có dấu hiệu tiền mãn kinh. Xin bác sĩ cho biết có đúng thế không và khắc phục tình trạng này thế nào?

Thấy nóng, bốc hỏa trong người là dấu hiệu gì? - Ảnh 1.

Phu nữ ở tuổi 48 luôn cảm thấy bốc hỏa hay nổi giận là dấu hiệu tiền mãn kinh

TS-BS BÙI CHÍ THƯƠNG, Trưởng Khối Sản-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), giảng viên Bộ môn Sản Đại học Y Dược TP HCM, trả lời: Cảm ơn chị Hà đã gửi câu hỏi đến bác sĩ! Qua các triệu chứng chị kể và ở tuổi chị, đó là dấu hiệu của tiền mãn kinh.

Tiền mãn kinh là một quá trình diễn ra tự nhiên và bắt buộc phải trải qua trong vòng đời của người phụ nữ. Vì vậy, nếu có những lo lắng về thời kỳ tiền mãn kinh và các triệu chứng khó chịu mà nó gây ra thì chị nên đến các cơ sở y tế thăm khám để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Thấy nóng, bốc hỏa trong người là dấu hiệu gì? - Ảnh 2.

TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng Khối Sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định, giảng viên Bộ môn Sản Đại học Y Dược TP HCM

Quá trình tiền mãn kinh là một sự chuyển đổi diễn ra dần dần nên không có thử nghiệm đơn lẻ nào có thể xác định được người phụ nữ đang trong quá trình này hay không. 

Các bác sĩ sẽ xem xét nhiều thông tin, bao gồm tuổi tác, lịch sử kinh nguyệt, những triệu chứng và sự thay đổi trên cơ thể mà người phụ nữ đang trải qua. Nếu cần, bác sĩ kê đơn để chị uống bổ sung nội tiết mãn kinh.

Bên cạnh đó, lối sống và thói quen sinh hoạt lành mạnh có thể giúp chị giảm nhẹ các triệu chứng gặp phải trong quá trình này. Một số cách có thể thực hiện như sau: Ngủ đủ giấc; thường xuyên tập thể dục, cố gắng có những vận động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày; ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều rau, củ, quả vào thực đơn; giữ tinh thần luôn luôn vui vẻ, thoải mái, tránh để bị stress: có thể tập yoga hoặc thiền, các bài tập dưỡng sinh...

Tin liên quan

5 bài tập tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

5 bài tập tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

(NLĐO) - Phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng nếu tập luyện và chăm sóc sức khỏe đúng cách, họ có thể vượt qua nhẹ nhàng.

Tiền mãn kinh và chuyện phòng the

Mãn kinh có gây trở ngại đến việc sinh hoạt tình dục hay không?

Viên nang Vitamin E giúp giảm cơn đau tiền mãn kinh

(NLĐO) - Viên nang chứa hỗn hợp các loại tinh dầu và Vitamin có thể làm giảm hơn hai phần ba nỗi đau hành hạ hàng triệu phụ nữ vào thời kỳ tiền mãn kinh (PRE-men-strual syndrome - viết tắt là PMS). Các thử nghiệm cho thấy việc bổ sung dưỡng chất tự nhiên có tác dụng trong việc cắt giảm các cơn đau.

