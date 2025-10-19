Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ

Ngày 19-10, Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh tổ chức chương trình chăm lo cho nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Tạo nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2025).

Hình ảnh trong chương trình chăm lo cho lao động nữ

Tại chương trình, hơn 200 nữ công nhân, lao động được khám, siêu âm tổng quát và xét nghiệm máu tầm soát bệnh đái tháo đường miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh.

Công đoàn phường Tân Tạo cũng đã trao 100 phần quà (trị giá 250.000 đồng/phần) cho nữ đoàn viên khó khăn; Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh tặng 100 phiếu ưu đãi giảm 50% chi phí các gói làm đẹp (treo mày, cắt mí mắt 3D, nhấn mí mắt 3D, hút mỡ bụng, cắt mí dưới…) cho các nữ công nhân.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn

Tham gia chương trình, chị Trần Thị Phượng, công nhân Công ty TNHH Chang Yang Việt Nam, nhận xét hoạt động chăm lo này rất thiết thực với công nhân, lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau gần 17 năm làm công nhân trực tiếp sản xuất, sức khỏe chị Phượng có những dấu hiệu bất ổn, thời gian trước từng được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống, viêm họng hạt nhiễm trùng. Dù vậy, do đặc thù công việc và thu nhập eo hẹp nên chỉ khi đau ốm nặng chị mới đi bệnh viện khám.

"Nay không chỉ được khám bệnh miễn phí tại bệnh viện gần nơi ở, tôi còn được nhận quà nên rất vui và biết ơn. Tôi mong chương trình sẽ được mở rộng để có thêm nhiều người lao động được tham gia"- chị Phượng bày tỏ.

Lao động nữ được siêu âm tổng quát miễn phí

Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc kinh doanh Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, cho biết bên cạnh phối hợp với tổ chức Công đoàn, bệnh viện cũng thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, người lao động khó khăn, người cao tuổi, người thuộc gia đình chính sách trên địa bàn phường… Bình quân, mỗi năm thực hiện 5-6 đợt, khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 lượt người.

Bà Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Ánh, trao quà cho nữ công nhân, lao động khó khăn

Theo bà Ánh, công nhân, lao động, nhất là lao động nữ hiện nay do bận rộn với công việc, gia đình hoặc cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện thăm khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Do đó, không ít người phát hiện bệnh ở giai đoạn trễ, khó chữa trị.

"Thông qua việc phối hợp với Công đoàn phường Tân Tạo, ngoài giúp lao động nữ được kiểm tra sức khỏe để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, chúng tôi cũng mong cải thiện ý thức của người lao động trong việc tầm soát bệnh tật, chăm sóc sức khỏe bản thân"- bà Ánh chia sẻ.