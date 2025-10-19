HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ

MAI CHI

(NLĐO)- Nữ công nhân, lao động được tặng quà, khám bệnh và tầm soát bệnh miễn phí

Ngày 19-10, Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh tổ chức chương trình chăm lo cho nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Tạo nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2025).

Hình ảnh trong chương trình chăm lo cho lao động nữ

Tại chương trình, hơn 200 nữ công nhân, lao động được khám, siêu âm tổng quát và xét nghiệm máu tầm soát bệnh đái tháo đường miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh. 

Công đoàn phường Tân Tạo cũng đã trao 100 phần quà (trị giá 250.000 đồng/phần) cho nữ đoàn viên khó khăn; Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh tặng 100 phiếu ưu đãi giảm 50% chi phí các gói làm đẹp (treo mày, cắt mí mắt 3D, nhấn mí mắt 3D, hút mỡ bụng, cắt mí dưới…) cho các nữ công nhân.

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn

Tham gia chương trình, chị Trần Thị Phượng, công nhân Công ty TNHH Chang Yang Việt Nam, nhận xét hoạt động chăm lo này rất thiết thực với công nhân, lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Sau gần 17 năm làm công nhân trực tiếp sản xuất, sức khỏe chị Phượng có những dấu hiệu bất ổn, thời gian trước từng được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống, viêm họng hạt nhiễm trùng. Dù vậy, do đặc thù công việc và thu nhập eo hẹp nên chỉ khi đau ốm nặng chị mới đi bệnh viện khám. 

"Nay không chỉ được khám bệnh miễn phí tại bệnh viện gần nơi ở, tôi còn được nhận quà nên rất vui và biết ơn. Tôi mong chương trình sẽ được mở rộng để có thêm nhiều người lao động được tham gia"- chị Phượng bày tỏ.

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ - Ảnh 2.

Lao động nữ được siêu âm tổng quát miễn phí

Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc kinh doanh Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, cho biết bên cạnh phối hợp với tổ chức Công đoàn, bệnh viện cũng thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, người lao động khó khăn, người cao tuổi, người thuộc gia đình chính sách trên địa bàn phường… Bình quân, mỗi năm thực hiện 5-6 đợt, khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 lượt người.

Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Ánh, trao quà cho nữ công nhân, lao động khó khăn

Theo bà Ánh, công nhân, lao động, nhất là lao động nữ hiện nay do bận rộn với công việc, gia đình hoặc cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện thăm khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Do đó, không ít người phát hiện bệnh ở giai đoạn trễ, khó chữa trị.

"Thông qua việc phối hợp với Công đoàn phường Tân Tạo, ngoài giúp lao động nữ được kiểm tra sức khỏe để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, chúng tôi cũng mong cải thiện ý thức của người lao động trong việc tầm soát bệnh tật, chăm sóc sức khỏe bản thân"- bà Ánh chia sẻ.

Tin liên quan

Khám sức khỏe, tặng quà cho lao động nữ

Khám sức khỏe, tặng quà cho lao động nữ

LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM sáng 21-10 đã tổ chức Ngày hội nữ CNVC-LĐ tại Công ty CP Bách Hưng Sinh (KCN Tân Bình).

Lao động nữ chịu nhiều tác động bởi AI tạo sinh

(NLĐO)- Việc chuyển đổi số đang tác động đến vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động

Ngày hội nữ CNVC-LĐ: Gắn kết, sẻ chia, tiếp sức lao động nữ

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân - lao động đã được LĐLĐ quận Bình Tân triển khai trong Ngày hội nữ CNVC-LĐ

khám sức khỏe lao động nữ PHƯỜNG TÂN TẠO Công đoàn công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo