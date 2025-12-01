HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Cẩm Vân, Lê Hiếu, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỉ đồng

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khi âm nhạc kết nối những vòng tay hướng về miền Trung, đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam 2025" đã tạo dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng cả nước


Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhóm MTV và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mở màn chương trình bằng ca khúc "Quê hương"

Tối 30-11, giữa không gian lộng gió bên sông Sài Gòn, chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025" do VTV9 – Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM phối hợp với phường An Khánh và Phòng trà Không Tên tổ chức đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của lòng nhân ái.

Cẩm Vân và dàn nghệ sĩ vỡ òa hạnh phúc

Đêm 30-11, khi sân khấu ven sông Sài Gòn khép lại, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025" vẫn còn nguyên cảm xúc hạnh phúc và tự hào. Việc chương trình quyên góp được 25 tỉ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung không chỉ là thành quả của lòng nhân ái cộng đồng, mà còn là niềm vui phấn khởi lớn lao đối với các ca sĩ đã cất lên tiếng hát vì thiện nguyện.

Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, dự khán

Nữ danh ca Cẩm Vân chia sẻ ngay sau khi kết thúc tiết mục: "Mỗi lần hát vì miền Trung, tôi đều nghẹn lại. Khi chương trình công bố số tiền quyên góp, tôi thực sự xúc động. Được thêm một lần góp tiếng hát để mang lại điều gì đó thiết thực cho bà con là niềm hạnh phúc của chúng tôi".

Vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu và con gái – ca sĩ CeCe Trương luôn có mặt trong những chương trình thiện nguyện của VTV9 suốt nhiều năm qua. Họ cho biết chính tình cảm của khán giả và tinh thần sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm động lực để đứng trên sân khấu với tất cả tâm huyết.

Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 3.

VTV 9 thực hiện phóng sự khắc phục hậu quả sau cơn lũ gây xúc động

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết khoảnh khắc tất cả nghệ sĩ cùng nắm tay hòa giọng trong "Việt Nam ơi!" khiến chị "rưng rưng không nói nên lời": "Nhìn hàng ngàn người cất tiếng hát theo, tôi cảm nhận rõ sức mạnh của lòng nhân ái. Số tiền ủng hộ lớn như vậy là minh chứng rằng âm nhạc có thể chạm vào trái tim và lay động hành động".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: "Một đêm không chỉ hát, mà là để gửi yêu thương". Là một trong những nghệ sĩ có lịch trình dày đặc, nhưng Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh "không thể vắng mặt" khi chương trình hướng về miền Trung: "Tôi vui lắm. Một buổi tối mà âm nhạc trở thành nhịp cầu nối hàng triệu người với nhau. Khi thấy con số 25 tỉ hiển thị trên màn hình, tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng" - nam ca sĩ gọi đây là "một trong những đêm diễn đáng nhớ nhất năm 2025".

Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 4.

Đêm nhạc ý nghĩa đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng

Nhóm MTV – đại diện thế hệ nghệ sĩ đã từng đoạt giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức nhiệt tình đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng – chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ ràng "nhịp đập của nghĩa tình phương Nam" ngay khi vừa bước lên sân khấu. 

"Chúng tôi hạnh phúc vì được hát trong một chương trình mà mỗi giai điệu đều mang theo ý nghĩa. Khán giả Sài Gòn tuyệt vời, những vòng tay chung sức của họ khiến chúng tôi thêm tự hào về thành phố này" – ca sĩ Lê Minh nói.

Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 5.

Được tham gia đêm nhạc là hạnh phúc của các ca sĩ TP HCM

Niềm vui lan tỏa sau ánh đèn sân khấu

Đối với các nghệ sĩ, thành công lớn nhất không nằm ở sự hoành tráng của sân khấu hay số lượng tiết mục, mà ở việc chương trình đã thực sự tạo ra hiệu quả thiết thực cho người dân miền Trung. Nhiều nghệ sĩ chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện khác của VTV9 trong thời gian tới. 

Khi dòng người rời sân khấu phường An Khánh, niềm vui của nghệ sĩ và khán giả dường như hòa làm một: hạnh phúc vì đã làm được điều có ý nghĩa. "Nghĩa tình phương Nam 2025" không chỉ ghi dấu một đêm nhạc thành công – mà còn là minh chứng sống động rằng khi nghệ sĩ cất tiếng hát từ trái tim, cộng đồng sẽ đáp lại bằng yêu thương và hành động.

Được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV 9 nhưng đêm nhạc vẫn thu hút hàng ngàn khán giả và quyên góp được 25 tỉ 10 triệu đồng gửi vào Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, MTV hạnh phúc khi "Nghĩa tình phương Nam 2025" thu về hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 6.

Đạo diễn Thiên Trường (VTV 9) đã dàn dựng chương trình thật hoành tráng

Nghệ sĩ chung tiếng hát – cộng đồng chung tấm lòng

Với đạo diễn Thiên Trường và biên tập âm nhạc Khánh Ngọc Minh, đêm nhạc được dàn dựng giàu cảm xúc. Từ "Quê hương", "Sông quê", "Lời nguyện cầu sau cơn mưa" đến "Thương về miền Trung", những giai điệu vang lên như lời sẻ chia. Sân khấu trở nên bùng nổ khi Cẩm Vân – Khắc Triệu, Hồng Nhung, Jimmii Nguyễn, MTV, Văn Mai Hương, Quang Dũng, Thu Hằng, Giang Hồng Ngọc… cùng hòa giọng trong ca khúc "Việt Nam ơi!".

Toàn bộ số tiền 25 tỉ 10 triệu đồng sẽ được chuyển cho Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ tái thiết nhà cửa, khôi phục sinh kế sau thiên tai. 

Phương Nam mở rộng vòng tay – miền Trung đứng dậy TP HCM từ lâu đã là nơi khởi nguồn của nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung.

Thông tin mới nhất về đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam 2025" – mệnh lệnh từ trái tim...

Thông tin mới nhất về đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam 2025" – mệnh lệnh từ trái tim...

(NLĐO) - Một đêm nhạc đầy ý nghĩa mang tên "Nghĩa tình phương Nam" sẽ được tổ chức ngày 30-11 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng

Đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" quyên góp gần 5,3 tỉ tái thiết thôn Làng Nủ

(NLĐO)- Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam, 5,266 tỉ đồng được chuyển về Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam để chung tay tái thiết thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai.

