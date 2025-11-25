HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thông tin mới nhất về đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam 2025" – mệnh lệnh từ trái tim...

Thanh Hiệp (ảnh VTV 9)

(NLĐO) - Một đêm nhạc đầy ý nghĩa mang tên "Nghĩa tình phương Nam" sẽ được tổ chức ngày 30-11 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng

"Nghĩa Tình Phương Nam 2025" – Khi mệnh lệnh từ trái tim vang lên giữa lòng Sài Gòn - TP HCM - Ảnh 1.

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân sẽ có mặt trong đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam 2025"


Tối 30-11, tại công viên bờ sông An Khánh (Thủ Thiêm), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nghĩa tình phương Nam 2025" do VTV9 – Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường An Khánh và Phòng trà Không Tên tổ chức, sẽ một lần nữa thắp lên dòng chảy đó bằng âm nhạc, bằng xúc cảm và bằng hành động cộng đồng.

Nghĩa tình phương Nam, lời hồi đáp của người TP HCM đến miền Trung

Đây là một đêm nhạc ý nghĩa, lời hồi đáp của người Sài Gòn – TP HCM gửi đến miền Trung đang oằn mình trước thiên tai, bão lũ.

Từ những đoàn xe cứu trợ vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ, từ những chuyến tàu hàng đêm chở theo gạo, mì, áo ấm, thuốc men… cho đến những nghệ sĩ lặng lẽ góp sức, góp tiếng hát, góp ánh sáng sân khấu để gây quỹ, tất cả đều là sự tiếp nối truyền thống "lá lành đùm lá rách" đã ăn sâu trong căn tính người Nam Bộ.

"Nghĩa Tình Phương Nam 2025" – Khi mệnh lệnh từ trái tim vang lên giữa lòng Sài Gòn - TP HCM - Ảnh 2.

Chương trình "Nghĩa Tình Phương Nam 2025"

"Chỉ cần nhìn vào những hành trình cứu trợ nối dài suốt bao mùa bão lũ, mọi người đã hiểu giúp đỡ người dân miền Trung không phải là phong trào nhất thời, mà là mệnh lệnh từ trái tim" - ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ.

Một đêm nhạc nhiều nhịp đập trái tim hòa chung nỗi niềm

"Nghĩa tình phương Nam 2025" quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi được công chúng yêu mến: Cẩm Vân, Khắc Triệu, Hồng Nhung, Jimmi Nguyễn, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Lê Hiếu, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV, Bạch Công Khanh, Ce Ce Trương, Jack Long, Phương Diễm Huyền…

Hai MC dẫn dắt chương trình là Nguyên Khang và Thúy Hằng – những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu truyền hình, giàu cảm xúc và khả năng kết nối.

Trong đêm nhạc này, âm nhạc không chỉ vang lên trên sân khấu, mà còn lan tỏa như một lời an ủi, một bàn tay vô hình đặt lên vai những phận người đang cần được tiếp sức.

"Nghĩa Tình Phương Nam 2025" – Khi mệnh lệnh từ trái tim vang lên giữa lòng Sài Gòn - TP HCM - Ảnh 3.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Từ Thủ Thiêm nhìn về miền Trung

Không gian công viên bờ sông An Khánh – nơi diễn ra chương trình – là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Bởi Thủ Thiêm hôm nay không chỉ là biểu tượng của sự đổi mới đô thị, mà còn là điểm nhìn ra sông, nhìn ra những phương trời khác.

Trong đêm nhạc ấy, từ bờ sông lộng gió Thủ Thiêm, những ánh đèn sân khấu sẽ hướng về miền Trung như những ngọn hải đăng tinh thần.

Và khi chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ ngày 30-11-2025, hàng triệu khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ cùng chung một nhịp cảm xúc, chung một tấm lòng.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của "Nghĩa tình phương Nam 2025" là những bài hát xúc động và nghĩa cử cụ thể góp phần kêu gọi người dẫn cùng gửi những phần quà, những nguồn hỗ trợ vật chất và tinh thần đến đồng bào miền Trung trong hành trình dựng lại cuộc sống.

Bởi yêu thương, nếu không đi cùng hành động, sẽ chỉ dừng ở xúc động thoáng qua. Còn ở đây, yêu thương được chuyển hóa thành dòng chảy bền bỉ của trách nhiệm cộng đồng.



Tin liên quan

Concert "Việt Nam trong tôi" quyên góp 4,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 5

Concert "Việt Nam trong tôi" quyên góp 4,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão số 5

(NLĐO)- Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt tại concert "Việt Nam trong tôi", cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Hàng ngàn người đổ về bảo tàng qui mô lớn bậc nhất miền Trung

(NLĐO) - Dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Bảo tàng Đà Nẵng đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày, thậm chí có thời điểm quá tải, phải ngưng nhận khách.

Thủ Thiêm nỗi niềm "Nghĩa Tình Phương Nam 2025"
    Thông báo