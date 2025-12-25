HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng thắng Cúp châu Phi nhờ sao Man United

Đông Linh (theo cafonline)

(NLĐO) – Loạt trận vòng bảng Cúp châu Phi 2025 sáng 25-12 ghi nhận dấu ấn của hai sao Man United là Bryan Mbeumo và Amad Diallo ở tuyển Cameroon và Bờ Biển Ngà

Cameroon khởi đầu chiến dịch Cúp châu Phi (AFCON 2025) ở bảng F bằng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Gabon, trong bối cảnh đội bóng phải đối mặt với biến động lớn khi David Pagou vừa thay Marc Brys nắm quyền dẫn dắt đội tuyển. 

Dù vậy, "Những chú sư tử bất khuất" vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm định đoạt trận đấu ngay phút thứ 7.

Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng thắng Cúp châu Phi nhờ sao Man United - Ảnh 1.

Bryan Mbeuno nắm vai trò chủ đạo trong lối chơi tấn công của Cameroon

Người tạo ra khác biệt chính là Bryan Mbeumo – cầu thủ đang chơi cho Man United. Từ một đường bóng dài phản công, Mbeumo xử lý gọn gàng rồi kiến tạo thuận lợi để Karl Etta Eyong tung cú sút uy lực, đánh bại thủ môn Loyce Mbaba của Gabon. 

Pha bóng cho thấy vai trò trung tâm của Mbeumo trên hàng công Cameroon, khi anh vừa là điểm đến trong các tình huống chuyển trạng thái, vừa là cầu nối giữa tuyến giữa và tiền đạo.

Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng thắng Cúp châu Phi nhờ sao Man United - Ảnh 2.

Karl Etta Eyong ghi bàn duy nhất từ đường kiến tạo của Mbeumo

Không dừng lại ở đó, Mbeumo tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Gabon trong suốt trận đấu. Cầu thủ sinh năm 1999 liên tục tạo đột biến bằng tốc độ, khả năng đi bóng và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. 

Sang hiệp hai, anh suýt nhân đôi cách biệt với pha solo vượt qua hai hậu vệ rồi tung cú sút căng, buộc Mbaba phải bay người cứu thua. Chiến thắng 1-0 giúp Cameroon có khởi đầu thuận lợi, còn Mbeumo nâng tổng số lần góp công vào bàn thắng của đội tuyển lên con số 5 trong 4 trận chính thức gần nhất.

Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng thắng Cúp châu Phi nhờ sao Man United - Ảnh 3.

Cameroon khởi đầu thuận lợi

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đương kim vô địch Bờ Biển Ngà cũng giành trọn 3 điểm khi đánh bại Mozambique với tỉ số tối thiểu 1-0. Sau hiệp một bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội bóng của HLV Emerse Fae khai thông thế bế tắc ngay đầu hiệp hai.

Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng thắng Cúp châu Phi nhờ sao Man United - Ảnh 4.

Amad Diallo ghi bàn, giúp Bờ Biển Ngà giành trọn 3 điểm

Phút 49, Franck Kessie đánh đầu chiến thuật để Amad Diallo – cầu thủ đang thuộc biên chế Man United – băng vào dứt điểm tinh tế. Bóng đi xuyên qua hai chân hậu vệ Reinildo Mandava trước khi nằm gọn trong lưới, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Amad Diallo tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong lối chơi của Bờ Biển Ngà nhờ khả năng di chuyển thông minh và chớp thời cơ trong vòng cấm.

Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng thắng Cúp châu Phi nhờ sao Man United - Ảnh 5.

Bờ Biển Ngà nhiều khả năng vượt qua vòng bảng

Thắng lợi ngày ra quân giúp Cameroon và Bờ Biển Ngà có bước khởi đầu tích cực tại AFCON 2025, đồng thời cho thấy các cầu thủ đang khoác áo Man United đang đóng góp đáng kể cho đội tuyển quốc gia của mình trên sân chơi châu lục. 

Mbeumo và Amad Diallo có thể sẽ đối đầu nảy lửa khi hai đội bóng của họ tranh chấp vé vào vòng sau, hoặc nắm tay nhau đi tiếp nếu kết quả đối đầu với các đội còn lại thuận lợi.

"Chiến binh ung thư" Haller hóa người hùng, Bờ Biển Ngà giành Cúp châu Phi

"Chiến binh ung thư" Haller hóa người hùng, Bờ Biển Ngà giành Cúp châu Phi

(NLĐO) – Kỳ AFCON hay và "dị" nhất trong lịch sử bóng đá châu Phi đã khép lại bằng chiến thắng ngược dòng của chủ nhà Bờ Biển Ngà trước Nigeria trong trận chung kết.

Cựu sao Ngoại hạng rực sáng, Nigeria đoạt vé bán kết Cúp châu Phi

(NLĐO) – Ghi bàn thứ ba trong hai trận đấu quan trọng liên tiếp, tiền đạo Ademola Lookman đưa Nigeria hiên ngang tiến vào bán kết Cúp châu Phi với chiến thắng 1-0 trước Angola rạng sáng 3-2.

Đội hạng 4 World Cup rơi đài, Cúp châu Phi nóng bỏng vòng tứ kết

(NLĐO) – Từng tạo nên cú sốc lớn nhất ở World Cup 2022 nhưng Morocco lại không thể tái hiện chiến tích này tại Cúp châu Phi sau hơn 13 tháng.

Amad Diallo Bờ Biển Ngà Bryan Mbeumo Cameroon Cúp châu Phi 2025 AFCON 2025
    Thông báo