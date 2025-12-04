Bóng đá châu Phi dậy sóng vì FIFA khi AFCON khởi tranh

Mới đây, HLV tuyển Angola Patrice Beaumelle trao đổi với RMC Sport, chỉ trích FIFA vì quyết định nới lỏng quy định triệu tập cầu thủ dự AFCON, tạo lợi thế cho các CLB châu Âu. Trong khi đó, giải đấu của châu Phi - từng thu hút hơn 1,5 tỉ lượt xem năm 2023 - lại bị xem nhẹ.

RMC Sport dẫn lời ông Beaumelle: “FIFA chỉ cần châu Phi trong các kỳ bầu cử, nhưng lại không tôn trọng AFCON. Đây là giải đấu lớn của châu lục, nhưng không được công nhận xứng đáng”.

Theo quy định mới từ FIFA, các CLB châu Âu hiện có thể giữ cầu thủ đến ngày 15-12, tức chỉ 6 ngày trước khi AFCON 2025 khởi tranh (21-12). Điều này khiến nhiều đội tuyển châu Phi phẫn nộ, bởi quy định ban đầu cho phép yêu cầu nhả quân từ ngày 7 hoặc 8-12, bảo đảm hai tuần chuẩn bị và thi đấu giao hữu.

Với sự thay đổi đột ngột từ FIFA, HLV Beaumelle cho biết kế hoạch của tuyển Angola bị xáo trộn hoàn toàn.

“Chúng tôi đã lên lịch giao hữu vào các ngày 13 và 16-12. Nếu được thông báo sớm vài tháng, mọi thứ đã khác. Giờ thì chỉ còn một tuần tập trung, trong khi CLB vẫn có thể giữ cầu thủ đến tận 14-12. Đây không chỉ là thiếu tôn trọng, mà còn gây gián đoạn nghiêm trọng” - HLV tuyển Angola bức xúc.

Tại AFCON, Angola nằm tại bảng B cùng Ai Cập, Nam Phi và Mozambique như một bảng đấu tử thần. Việc bị thu hẹp quỹ thời gian chuẩn bị càng khiến vị HLV thêm khó.

Ngoài Angola, các LĐBĐ Senegal, Ai Cập hay Cameroon cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, gọi động thái của FIFA là thiên vị rõ rệt cho các giải đấu châu Âu, nơi sở hữu lợi ích kinh tế lớn.