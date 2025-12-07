HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia mạnh tay triệt phá lừa đảo, nạn buôn người lan đến Pakistan

Huệ Bình

(NLĐO) – Campuchia và Pakistan đang tăng cường truy quét đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 6-12, lực lượng đặc nhiệm chung tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã đột kích một địa điểm dọc theo Quốc lộ 5 thuộc quận Russey Keo, bắt giữ 7 công dân Hàn Quốc và 2 công dân Campuchia.

Theo Ban thư ký Ủy ban chống tội phạm công nghệ (CCTC), các nghi phạm này bị cáo buộc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều nạn nhân và làm giả giấy tờ tùy thân để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến nhắm vào nước ngoài. Hai người Campuchia bị bắt được xác định là tài xế cho nhóm người Hàn Quốc.

Cơ quan chức năng Campuchia đã thu giữ một lượng lớn bằng chứng quan trọng, bao gồm các tài liệu giả mạo có con dấu của các cơ quan thuế Hàn Quốc, hình ảnh hàng hóa đa dạng, hình ảnh dùng để tạo thẻ căn cước giả, và đặc biệt là các kịch bản được viết sẵn dùng để giao tiếp với các nạn nhân tiềm năng.

Triệt mạng lưới lừa đảo ở Campuchia, thu giữ kịch bản lừa đảo, tài liệu giả - Ảnh 1.

Nghi phạm lừa đảo bị bắt giữ tại Phnom Penh vào ngày 6-12. Ảnh: CCTC

Theo tờ The Phnom Penh Post, vụ đột kích này là một phần trong nỗ lực của Campuchia nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo dựa trên công nghệ, nằm trong khuôn khổ một chiến dịch toàn quốc.

Hiện tại, các nghi phạm đã được chuyển giao cho Sở cảnh sát TP Phnom Penh để tiếp tục điều tra, nhằm mục đích xác định những kẻ cầm đầu đường dây này.

Cùng lúc đó, Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) Pakistan cũng đã tiến hành một đợt truy quét các cá nhân bị cáo buộc bắt giữ công dân Pakistan từ vùng Gilgit-Baltistan (phía Bắc Pakistan) làm con tin tại Campuchia và ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp.

Theo FIA, Đơn vị điều tra Gilgit đã bắt giữ 2 nghi phạm là Adnan Aslam và Inamullah. Họ bị cáo buộc dụ dỗ người dân Pakistan ra nước ngoài bằng cách đưa ra các lời mời làm việc giả mạo, sau đó gài bẫy nạn nhân vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Các nghi phạm và đồng bọn giam giữ nạn nhân tại một tòa nhà gần biên giới Campuchia với Việt Nam.

Tại đây, những nạn nhân bị cưỡng bức làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân đã phải trả từ 2.000 đến 5.300 USD tiền chuộc để được trả tự do.

FIA cho biết các nghi phạm đã sử dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến để lừa gạt nạn nhân bằng lời hứa hẹn việc làm, đưa họ đến Campuchia qua sân bay Lahore.

Khi đến nơi, hộ chiếu của nạn nhân bị tịch thu và họ bị buộc phải lao động cưỡng bức, trong khi các đối tượng liên quan yêu cầu gia đình nạn nhân phải trả một khoản tiền chuộc lớn.

Hiện tại, các nghi phạm đã bị tạm giữ 12 ngày để phục vụ điều tra. Đồng thời, FIA đã thành lập các đội đặc nhiệm nhằm truy tìm và bắt giữ các thành viên khác trong mạng lưới buôn người này.

