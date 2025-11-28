HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc: Nghi phạm chính bị bắt ngay tại nhà hàng Campuchia

Anh Thư

(NLĐO) - Theo truyền thông Campuchia, nghi phạm chính trong vụ án gây rúng động này là một người Trung Quốc gốc Hàn Quốc.

Theo Korea Herald, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ Rhee Kwang-ho, là một người Trung Quốc gốc Hàn Quốc, bị cáo buộc cầm đầu vụ bắt cóc và giết hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia gần đây.

Đài SBS đưa tin nghi phạm đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vào rạng sáng 27-11 tại một nhà hàng ở Phnom Penh, khi đang dùng bữa cũng những người Hàn Quốc khác.

Campuchia bắt nghi phạm chính vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia được công bố với dòng chú thích "đây là nghi phạm giết người Hàn Quốc trong tổ chức tội phạm Campuchia bị truy nã, tên Rhee Kwang-ho" - Ảnh: KOREA HERALD

Trong vụ án gây chú ý nêu trên, một nam sinh viên Hàn Quốc đã rời đất nước vào ngày 17-1 sau khi nói với gia đình rằng anh ta sẽ đi xem một triển lãm ở Campuchia.

Tuy nhiên đến ngày 8-8, thanh niên này được phát hiện đã chết trong cốp xe gần một khu nhà nghi liên quan một đường dây buôn người trên núi Bokor, tỉnh Kampot, miền Nam Campuchia.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy nạn nhân đã bị một "đàn anh" khóa trên ở trường đại học dụ dỗ rồi trở thành nạn nhân của một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Ba công dân Trung Quốc liên quan cái chết của sinh viên Hàn Quốc này đã bị bắt vào ngày 10-10 với cáo buộc giết người. Rhee vào thời điểm đó đã được coi là một trong những nghi phạm chính nhưng đã tẩu thoát.

Có nguồn tin cho biết chính quyền Campuchia đang thẩm vấn Rhee về chi tiết vụ án.

Trước đó, vào ngày 10-11, chính quyền Hàn Quốc và Campuchia đã phối hợp thành lập một đơn vị điều tra chuyên trách có nhiệm vụ xử lý các tội phạm liên quan người Hàn Quốc tại nước này.

Tin liên quan

Vụ nam sinh Hàn Quốc bị đánh chết ở Campuchia: Toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân biến mất

Vụ nam sinh Hàn Quốc bị đánh chết ở Campuchia: Toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân biến mất

(NLĐO) - Bộ Nội vụ Campuchia ngày 15-10 đã công bố những diễn biến chính trong cuộc điều tra vụ công dân Hàn Quốc bị tra tấn tới tử vong tại nước này.

Bóc trần đường dây tội phạm Hàn Quốc lừa tình 12 tỉ won hoạt động ở Campuchia

(NLĐO) – Cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa công bố chi tiết về một đường dây lừa tình do một nhóm tội phạm người Hàn Quốc đặt trụ sở tại Campuchia điều hành.

Vụ nam sinh Hàn Quốc bị đánh chết ở Campuchia: Cạm bẫy do "tiền bối" giăng ra!

(NLĐO) - Cảnh sát Hàn Quốc đã vào cuộc sau khi Campuchia bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị tình nghi tra tấn và sát hại một sinh viên Hàn Quốc.

