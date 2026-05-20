Cần 300 tỉ đồng để đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030" ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách là học viên đến từ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; MTTQ Việt Nam, các hội, hiệp hội, cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ đào tạo.

Học viên từ doanh nghiệp tư nhân là một trong những đối tượng được hưởng chính sách đào tạo

Theo dự thảo, các phương thức hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành gồm hỗ trợ theo phương thức phiếu học bổng với dự kiến mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20–50 triệu đồng/khóa học tùy loại hình đào tạo (bình quân khoảng 28 triệu đồng/học viên/khóa); phương thức hỗ trợ tổ chức khóa đào tạo; phương thức hỗ trợ đào tạo qua hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và nền tảng đào tạo trực tuyến khác.

Nhằm chuyển kết quả đào tạo thành hành động cụ thể, tăng khả năng ứng dụng vào doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo cũng hướng dẫn cụ thể các chương trình hỗ trợ tư vấn, huấn luyện sau đào tạo như Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program) và chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk).

Kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành đến từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách); nguồn đóng góp, tài trợ của học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Để đạt mục tiêu đào tạo 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 (trung bình mỗi năm đào tạo khoảng 2.000 học viên), dự kiến cần ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 56 tỉ đồng/năm, chưa bao gồm kinh phí cho các hoạt động giám sát, đánh giá, truyền thông, quản lý chương trình.

Tổng kinh phí thực hiện toàn chương trình đến năm 2030 ước khoảng 300 tỉ đồng, trong đó 280 tỉ đồng dành cho hỗ trợ đào tạo và 20 tỉ đồng cho các hoạt động quản lý, giám sát, đánh giá, hỗ trợ sau đào tạo, truyền thông, quản lý chương trình.