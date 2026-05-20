Lao động

Cần 300 tỉ đồng để đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Dự kiến mỗi suất hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành là 28 triệu đồng/học viên/khóa, chưa bao gồm kinh phí cho hoạt động giám sát, truyền thông, quản lý

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030" ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách là học viên đến từ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; MTTQ Việt Nam, các hội, hiệp hội, cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ đào tạo.

Cần khoảng 300 tỉ đồng để đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 - Ảnh 1.

Học viên từ doanh nghiệp tư nhân là một trong những đối tượng được hưởng chính sách đào tạo

Theo dự thảo, các phương thức hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành gồm hỗ trợ theo phương thức phiếu học bổng với dự kiến mức hỗ trợ cho mỗi học viên từ 20–50 triệu đồng/khóa học tùy loại hình đào tạo (bình quân khoảng 28 triệu đồng/học viên/khóa); phương thức hỗ trợ tổ chức khóa đào tạo; phương thức hỗ trợ đào tạo qua hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và nền tảng đào tạo trực tuyến khác.

Nhằm chuyển kết quả đào tạo thành hành động cụ thể, tăng khả năng ứng dụng vào doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo cũng hướng dẫn cụ thể các chương trình hỗ trợ tư vấn, huấn luyện sau đào tạo như Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program) và chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk).

Kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành đến từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách); nguồn đóng góp, tài trợ của học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Để đạt mục tiêu đào tạo 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 (trung bình mỗi năm đào tạo khoảng 2.000 học viên), dự kiến cần ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 56 tỉ đồng/năm, chưa bao gồm kinh phí cho các hoạt động giám sát, đánh giá, truyền thông, quản lý chương trình.

Tổng kinh phí thực hiện toàn chương trình đến năm 2030 ước khoảng 300 tỉ đồng, trong đó  280 tỉ đồng dành cho hỗ trợ đào tạo và 20 tỉ đồng cho các hoạt động quản lý, giám sát, đánh giá, hỗ trợ sau đào tạo, truyền thông, quản lý chương trình.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

(NLĐO) - Người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần chi phí

Đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề?

Trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên và có một số người lao động mới tham gia, đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, thì những người lao động này vẫn được đào tạo kỹ năng nghề

Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Đà Nẵng cho thấy 89% quân nhân xuất ngũ có nhu cầu học nghề lái ô tô.

