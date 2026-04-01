Lao động

10.000 CEO được Nhà nước hỗ trợ đào tạo ra sao?

G.Nam

(NLĐO) - 100% học viên sau khi hoàn thành khóa học được kỳ vọng ứng dụng kiến thức, kỹ năng quản trị vào thực tiễn doanh nghiệp.

Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành (CEO) đến năm 2030 cho khu vực kinh tế tư nhân.

Nhiều cấp độ đào tạo

Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ CEO có năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược, bản lĩnh và đạo đức kinh doanh, có khả năng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, đội ngũ này phải đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị rủi ro hiệu quả.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030 sẽ đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và cán bộ quản lý doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, trong đó ít nhất 25% là nữ. Đáng chú ý, 100% học viên sau khi hoàn thành khóa học được kỳ vọng có thể ứng dụng kiến thức, kỹ năng quản trị vào thực tiễn doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

10.000 CEO sẽ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo ra sao? - Ảnh 1.

Học viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo

Đối tượng tham gia chương trình khá rộng, bao gồm lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp tư nhân như chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, trưởng các phòng ban và các vị trí quản lý khác theo quy định.

Học viên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo theo nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Các chương trình đào tạo gồm nhiều cấp độ như lãnh đạo chiến lược, giám đốc điều hành, giám đốc chuyên môn, Mini MBA hay đào tạo lãnh đạo kế cận (Next Gen CEO), với thời gian linh hoạt từ 30 đến 90 ngày.

Gắn với hợp tác quốc tế

Bên cạnh đào tạo, chương trình còn triển khai các hoạt động hỗ trợ như CEO Lab, chương trình sẵn sàng CEO và các diễn đàn CEO Talk nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, mạng lưới cựu học viên (CEO Alumni) sẽ được xây dựng để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng doanh nhân.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc truyền thông sâu rộng để hình thành phong trào phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức các diễn đàn, hoạt động tôn vinh doanh nhân tiêu biểu và nhân rộng các mô hình thành công.

Đáng chú ý, việc triển khai sẽ gắn với hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực từ các tổ chức, chuyên gia nước ngoài; đồng thời tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để cập nhật các xu hướng quản trị tiên tiến.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình bao gồm ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa. Công tác giám sát, đánh giá sẽ được thực hiện xuyên suốt, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và gắn với kết quả đầu ra.

Việc triển khai chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Talkshow "Đột phá hạ tầng – nâng tầm đô thị": Phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và tư nhân

