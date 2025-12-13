HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Căn bệnh gây tử vong sau vài giờ với triệu chứng mệt, khó thở ở trẻ nếu không xử trí kịp

Liên Anh

(NLĐO) - Chỉ trong vòng 60 phút từ khi nhận cuộc gọi chuyển viện khẩn, bác sĩ đã phối hợp kịp thời can thiệp ECMO, đưa bé qua giai đoạn nguy kịch.

Ngày 13-12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết nhờ sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác chuyển tuyến giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các chuyên khoa sâu, các bác sĩ đã cứu sống một bé trai L.B.A (5 tuổi) bị viêm cơ tim tối cấp, một bệnh lý hiếm gặp, diễn tiến nhanh và có nguy cơ tử vong chỉ trong vài giờ.

img

Chỉ sau 60 phút, hệ thống ECMO đã được thiết lập ổn định, duy trì sự sống cho bé trong giai đoạn tim suy kiệt nặng

Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng mệt, khó thở, tím tái, huyết áp tụt. Kết quả xét nghiệm và siêu âm tim ghi nhận chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, men tim tăng cao. Ngay lập tức, bé được đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc và chuyển viện khẩn đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nhận định bệnh nhi nguy kịch, ê-kíp hồi sức nhanh chóng kích hoạt ECMO (VA-ECMO), kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, thay thế tạm thời chức năng tim và phổi. Chỉ sau 60 phút, hệ thống ECMO đã được thiết lập ổn định, duy trì sự sống cho bé trong giai đoạn tim suy kiệt nặng.

Trong suốt 5 ngày chạy ECMO, bệnh nhi được theo dõi sát sao 24/24 với sự phối hợp đa chuyên khoa, bao gồm hồi sức tích cực – chống độc, tim mạch, phẫu thuật hồi sức tim mạch lồng ngực, dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau 5 ngày, tim bé hồi phục, được cai ECMO thành công, hiện tỉnh táo, tự thở tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

ThS-BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, khó thở, đau ngực, đánh trống ngực, lơ mơ, tay chân lạnh để được xử trí kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc

