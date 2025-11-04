Ngày 4-11, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Dự thảo luật đã sửa đổi một số quy định về kê khai tài sản.



Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Điểm đáng chú ý tại dự thảo luật lần này là tăng giá trị tài sản phải kê khai đối với người thuộc diện kê khai tài sản. Theo đó, các loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng mỗi loại như kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác sẽ phải kê khai, thay vì mức giá trị 50 triệu đồng như quy định cũ.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỉ đồng trở lên (quy định cũ là 300 triệu đồng). Việc kê khai bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31-12 của năm có biến động tài sản, thu nhập.

Theo dự thảo luật, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn tin khác.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 1 tỉ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan. Trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Nếu người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập trong năm tăng từ 1 tỉ đồng trở lên thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tiến hành xác minh.

Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết Uỷ ban cơ bản tán thành với quy định của dự thảo luật.

Theo cơ quan thẩm tra, quy định này phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, phản ánh đúng biến động giá cả và mức thu nhập hiện nay, bảo đảm tập trung quản lý, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập có giá trị lớn.

Quy định đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết đối với việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập giá trị nhỏ, qua đó sẽ nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng không nên quy định cứng các mức định lượng bằng tiền trong luật. Thay vào đó, nên giao Chính phủ quy định cụ thể các mức định lượng bằng tiền tại văn bản dưới luật để có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.