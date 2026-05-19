Lao động

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thanh Nga

(NLĐO) - Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ Thành phố đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), đoàn cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM do ông Đặng Trung Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (TPHCM).

Một số hình ảnh tại lễ dâng hoa

Trước đó, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ, Chi bộ Tổ quản lý địa bàn số 2 – LĐLĐ TPHCM đã tổ chức chương trình tham quan, dâng hương và sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ (phường Tân Thuận) với chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh: Nâng cao năng lực và trách nhiệm đội ngũ cán bộ công đoàn trong giai đoạn thực hiện chính quyền 2 cấp".

Chi bộ Tổ quản lý địa bàn số 2 – LĐLĐ TPHCM dâng hương và tham quan Nhà tưởng niệm Bác Hồ

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ, xem phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề với hơn 7 lượt ý kiến phát biểu của cán bộ, đảng viên; Chi bộ đã kết luận và sẽ tiếp tục lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn

