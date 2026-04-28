Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2026), đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM đã tổ chức chương trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa tại các "địa chỉ đỏ" tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng





Các đại biểu mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền nhân

Đoàn do ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - làm trưởng đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM trang nghiêm dâng hương, thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại từng điểm đến, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những nén hương, đóa hoa dâng lên thể hiện sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của các thế hệ hôm nay.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại các điểm đến, lưu lại dấu ấn hành trình tri ân và tiếp nối truyền thống cách mạng

Hoạt động về nguồn không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là dịp để đội ngũ cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, từ đó bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và nâng cao trách nhiệm trong công tác, lao động, phục vụ nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, góp phần xây dựng TPHCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo và bền vững trong giai đoạn mới.