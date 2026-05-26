Cán bộ thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng từ 1-7

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cán bộ thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng từ 1-7

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cán bộ thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng từ 1-7 - Ảnh 1.

Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Nghị định quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Chính phủ cũng đã quy định về khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Điều 15 của Nghị định số 185, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, để chi phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo; thôn đặc biệt khó khăn thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng, mức khoán quỹ phụ cấp đối với nhóm này tương đương 18,72 triệu đồng/tháng cho mỗi thôn, tổ dân phố. Theo lộ trình tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức khoán quỹ phụ cấp tương ứng sẽ tăng lên 20,24 triệu đồng/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc các trường hợp nêu trên, mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Theo đó, với mức lương cơ sở hiện hành 2,34 triệu đồng/tháng, mức khoán tương ứng là 15,21 triệu đồng/tháng cho mỗi thôn, tổ dân phố. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026, mức khoán sẽ tăng lên khoảng 16,45 triệu đồng/tháng.

Nghị định cũng quy định, căn cứ quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho từng thôn, tổ dân phố; khả năng cân đối ngân sách địa phương; quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng địa bàn, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể các nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp.

Trong đó gồm mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Theo nghị định, trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước thì HĐND cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương.

Nghị định số 185 có hiệu lực thi hành từ ngày 26-5.

Tin liên quan

"Chốt" tổ dân phố ở Hà Nội và TPHCM phải có từ 700 hộ trở lên

"Chốt" tổ dân phố ở Hà Nội và TPHCM phải có từ 700 hộ trở lên

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 26-5.

Mức khoán phụ cấp với cán bộ thôn, tổ dân phố được đề xuất tăng bao nhiêu?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp lại thôn, tổ dân phố và đưa ra các chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Một số địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách

đơn vị hành chính ngân sách nhà nước tổ dân phố hộ gia đình lương cơ sở thôn khoán quỹ phụ cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo