HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Chốt" tổ dân phố ở Hà Nội và TPHCM phải có từ 700 hộ trở lên

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 26-5.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 26-5.

Chính thức ban hành nghị định về tiêu chí, trình tự sắp xếp thôn, tổ dân phố - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành nghị định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nghị định gồm 5 chương, 20 điều, quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Chính phủ, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố; rà soát, bố trí, kiện toàn và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tiêu chuẩn thôn, tổ dân phố, nghị định quy định cụ thể quy mô số hộ gia đình theo từng vùng, địa phương. Đối với Hà Nội và TPHCM, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên.

Tại vùng trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 300 hộ gia đình trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 550 hộ gia đình trở lên. Đối với vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 450 hộ gia đình trở lên.

Tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 550 hộ gia đình trở lên.

Nghị định số 185 quy định, trong trường hợp cần thiết do đặc điểm lịch sử, văn hóa, dân tộc, phong tục, tập quán, mức độ đô thị hóa hoặc yêu cầu quản lý thực tế của địa phương, HĐND cấp xã quyết định việc tổ chức và sử dụng tên gọi như thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu hoặc tên gọi cộng đồng dân cư khác phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trường hợp áp dụng các tên gọi này thì tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình được thực hiện tương ứng với loại hình thôn hoặc tổ dân phố theo quy định của Nghị định.

Đối với các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, khu vực giải phóng mặt bằng, tái định cư hoặc nằm biệt lập trên đảo, cù lao, cồn trên sông, quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp đặc thù này, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu quản lý địa bàn, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về trình tự, thủ tục thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, Nghị định quy định UBND cấp xã căn cứ nguyên tắc thành lập, tiêu chuẩn quy mô và hướng dẫn của UBND cấp tỉnh để xây dựng đề án trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến để hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ gồm tờ trình của UBND cấp xã; đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân và dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã. Trên cơ sở hồ sơ do UBND cấp xã trình, HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất.

Đối với đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, UBND đặc khu xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân và quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo trình tự quy định.

Nghị định cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố và ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có. Trong trường hợp giải thể, UBND cấp xã xây dựng tờ trình kèm danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể; tổ chức lấy ý kiến nhân dân; hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định.

Đối với trường hợp đổi tên thôn, tổ dân phố, UBND cấp xã lập phương án đổi tên, nêu rõ lý do và tên gọi sau khi đổi; tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi trình HĐND cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết.

Trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, UBND cấp xã lập phương án ghép, nêu rõ sự cần thiết, phạm vi cụm dân cư được ghép, số hộ gia đình và đơn vị tiếp nhận; tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cụm dân cư được ghép và địa bàn tiếp nhận trước khi trình HĐND cấp xã quyết định.

Đối với đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, UBND đặc khu thực hiện trình tự xây dựng hồ sơ, lấy ý kiến nhân dân và ban hành quyết định về giải thể, đổi tên hoặc ghép cụm dân cư theo quy định.

Tin liên quan

Mức khoán phụ cấp với cán bộ thôn, tổ dân phố được đề xuất tăng bao nhiêu?

Mức khoán phụ cấp với cán bộ thôn, tổ dân phố được đề xuất tăng bao nhiêu?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp lại thôn, tổ dân phố và đưa ra các chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Một số địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách

Đề xuất khoán phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố theo lương cơ sở

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã đề xuất chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp lại trên toàn quốc.

tổ dân phố hộ gia đình sắp xếp tổ dân phố thôn nghị định 185
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo