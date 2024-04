Ngày 23-4, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0424V.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0424V. Ảnh: Công an cung cấp

Tại buổi biểu dương, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, chúc mừng chiến công mà lực lượng công an tỉnh đạt được trong đấu tranh phá chuyên án nói riêng và đấu tranh với các tội phạm nói chung; đồng thời trao bằng khen tặng 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và Giám đốc Công an tỉnh cũng thưởng nóng cho các tập thể phá thành công Chuyên án.

Trước đó, đầu tháng 4-2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Lò Thị Họp đăng nội dung bán vàng "Ai cần loại này không, nhắn mình nhé", kèm hình ảnh một thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g. Nhận định nhiều khả năng đây là thủ đoạn lừa bán vàng giả, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát 0424V, phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và lực lượng biên phòng đấu tranh phá chuyên án.

Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 20-4, tại thôn Hữu Nghị (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), ban chuyên án phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện có một thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g; 350 triệu đồng cùng một số đồ vật liên quan.

Danh tính nhóm người trên được xác định gồm: Vân Văn Sum (SN 1984, trú tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Đường), Phàn Phủ Liều (SN 1988, trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn), Lý Chin Quang (SN 1992, trú tại xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) đều thuộc tỉnh Lai Châu; Deng Fuqiang (tên khác: Đặng Phó Cường, SN 1982, quốc tịch Trung Quốc).

Làm việc với cơ quan điều tra, Vân Văn Sum khai nhận thỏi kim loại màu vàng là giả của Tẩn Seo Lụ (SN 1986, trú tại bản Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, Lai Châu). Lụ là công chức địa chính xã Lản Nhì Thàng được giao đi bán vàng cho Phàn Phủ Liều với giá 830 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Deng Fuqiang khai nhận số tiền 350 triệu đồng là tiền của Tần Seo Lụ giao để làm "mồi", nhằm lừa anh Liều chi số tiền 480 triệu đồng mua thỏi vàng giả. Anh Phàn Phủ Liều khai được Deng Fuqiang bàn góp tiền mua vàng để bán lấy lãi, khi các đối tượng hẹn giao dịch, anh Liều đã rủ anh Lý Chin Q. đi cùng.

Ban chuyên án đã triệu tập đối tượng Tẩn Seo Lụ để làm việc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Được người thân vận động, ngày 21-4, Lụ đến cơ quan công an đầu thú. Lụ khai nhận do muốn kiếm tiền nhanh nên đã lên mạng xã hội đặt mua một thỏi vàng giả trọng lượng 1 kg với giá 5 triệu đồng rồi phối hợp với các đối tượng dàn dựng kịch bản để lừa người.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tẩn Seo Lụ, phát hiện, thu giữ 116 tờ tiền nhân dân tệ mệnh giá 100 đồng có cùng một số seri (nghi tiền giả), 77 đồng kim loại hình tròn màu bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.