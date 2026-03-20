Sức khỏe

Cán bộ y tế miền Trung tập huấn chế độ dinh dưỡng sinh ceton trong điều trị động kinh kháng thuốc

Hơn 90 đơn vị y tế tại khu vực miền Trung tham gia tập huấn “Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc”

Chiều 19-3, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp Hội Chống động kinh Việt Nam tổ chức tập huấn "Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc" với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ y tế hơn 90 đơn vị tại khu vực miền Trung.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn - Hội Chống động kinh Việt Nam cho biết bệnh động kinh là một gánh nặng bệnh tật làm gia tăng tỷ lệ tử vong và giảm chất lượng sống của bệnh nhân, có 20-40% bệnh nhân động kinh kháng thuốc. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng sinh ceton (chế độ ăn keto) là một trong những phương pháp hữu hiệu cho điều trị động kinh đặc biệt là động kinh kháng thuốc.

img

PGS. TS. Nguyễn Đình Toàn - Phó Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Hội Chống động kinh Việt Nam chia sẻ về chế độ ăn keto

Theo các chuyên gia, chế độ ăn keto là phương pháp dinh dưỡng được thiết kế với hàm lượng chất béo rất cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm tạo ra trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động điện học của não bộ giúp giảm cơn động kinh.

Trên thế giới, chế độ ăn keto đã được sử dụng từ cách đây hơn 100 năm, được ghi nhận mang đến hiệu quả giúp giảm ít nhất 50% số cơn giật ở những trường hợp không còn đáp ứng với thuốc và ít nhất 10% bệnh nhân đạt trạng thái không còn cơn giật, cả bệnh nhân trẻ em và người trưởng thành. 

img

Chế độ ăn keto từ thực phẩm

Chế độ ăn keto có thể được thực hiện hoàn toàn từ thực phẩm, từ Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses) hay Thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền, hoặc kết hợp 2 hình thức tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và sự tuân thủ của người bệnh.

Trong đó, Thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền có vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đúng tỷ lệ keto mục tiêu theo yêu cầu điều trị, giảm tác dụng phụ đồng thời hỗ trợ sự tuân thủ chế độ ăn và mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người bệnh và người chăm sóc. Trên thị trường hiện nay có Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani dạng uống liền do Công ty Ajinomoto Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ.

Bên cạnh hiệu quả trong giảm tần suất hoặc giúp ngừng cơn động kinh, chế độ ăn keto còn mở ra triển vọng giảm liều hoặc thậm chí ngưng thuốc chống động kinh, từ đó làm giảm gánh nặng kinh tế và tác dụng phụ do thuốc gây ra.

img

Cán bộ y tế tham khảo thực đơn keto tại buổi tập huấn

Tại chương trình, các chuyên gia cũng đề cập Bộ Thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỉ lệ keto mà vẫn ngon miệng do Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển như một tài liệu tham khảo quan trọng cho các bác sĩ điều trị, chuyên gia thần kinh, chuyên gia dinh dưỡng và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Với bộ thực đơn này, bệnh nhân và người nhà có thể hình dung thực tế về chế độ ăn, đồng thời nắm được những bí quyết, công thức, giải pháp chuẩn bị bữa ăn, để bệnh nhân theo đuổi phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto một cách dễ dàng, tiện lợi hơn.

img

Bộ thực đơn keto do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển

Không chỉ phát triển thực đơn keto chuẩn tỉ lệ,Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc. Tại đây, người tham dự sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ thuật chế biến món ăn quan trọng để dễ dàng chế biến món ăn keto đúng chỉ định mà vẫn ngon miệng, được thực hành cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam nấu và thử vị các món ăn keto.

Đăng kí tham gia lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí tại:

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ cộng đồng người động kinh, Ajinomoto Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến dinh dưỡng, tiêu biểu như Bữa ăn học đường nhằm cải thiện dinh dưỡng và tầm vóc cho học sinh tiểu học, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam.

Thông qua những nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Ajinomoto Việt Nam hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Ajinomoto Cambrooke (Mỹ) và được sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Bệnh viện Trung ương Huế Ajinomoto chế độ ăn keto dinh dưỡng sinh centon điều trị động kinh kháng thuốc
