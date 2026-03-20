Chiều 19-3, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp Hội Chống động kinh Việt Nam tổ chức tập huấn "Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc" với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ y tế hơn 90 đơn vị tại khu vực miền Trung.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn - Hội Chống động kinh Việt Nam cho biết bệnh động kinh là một gánh nặng bệnh tật làm gia tăng tỷ lệ tử vong và giảm chất lượng sống của bệnh nhân, có 20-40% bệnh nhân động kinh kháng thuốc. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng sinh ceton (chế độ ăn keto) là một trong những phương pháp hữu hiệu cho điều trị động kinh đặc biệt là động kinh kháng thuốc.

PGS. TS. Nguyễn Đình Toàn - Phó Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐHYD Huế, Hội Chống động kinh Việt Nam chia sẻ về chế độ ăn keto

Theo các chuyên gia, chế độ ăn keto là phương pháp dinh dưỡng được thiết kế với hàm lượng chất béo rất cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm tạo ra trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động điện học của não bộ giúp giảm cơn động kinh.

Trên thế giới, chế độ ăn keto đã được sử dụng từ cách đây hơn 100 năm, được ghi nhận mang đến hiệu quả giúp giảm ít nhất 50% số cơn giật ở những trường hợp không còn đáp ứng với thuốc và ít nhất 10% bệnh nhân đạt trạng thái không còn cơn giật, cả bệnh nhân trẻ em và người trưởng thành.

Chế độ ăn keto từ thực phẩm

Chế độ ăn keto có thể được thực hiện hoàn toàn từ thực phẩm, từ Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses) hay Thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền, hoặc kết hợp 2 hình thức tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và sự tuân thủ của người bệnh.

Trong đó, Thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền có vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đúng tỷ lệ keto mục tiêu theo yêu cầu điều trị, giảm tác dụng phụ đồng thời hỗ trợ sự tuân thủ chế độ ăn và mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người bệnh và người chăm sóc. Trên thị trường hiện nay có Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani dạng uống liền do Công ty Ajinomoto Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ.

Bên cạnh hiệu quả trong giảm tần suất hoặc giúp ngừng cơn động kinh, chế độ ăn keto còn mở ra triển vọng giảm liều hoặc thậm chí ngưng thuốc chống động kinh, từ đó làm giảm gánh nặng kinh tế và tác dụng phụ do thuốc gây ra.

Cán bộ y tế tham khảo thực đơn keto tại buổi tập huấn

Tại chương trình, các chuyên gia cũng đề cập Bộ Thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỉ lệ keto mà vẫn ngon miệng do Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển như một tài liệu tham khảo quan trọng cho các bác sĩ điều trị, chuyên gia thần kinh, chuyên gia dinh dưỡng và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Với bộ thực đơn này, bệnh nhân và người nhà có thể hình dung thực tế về chế độ ăn, đồng thời nắm được những bí quyết, công thức, giải pháp chuẩn bị bữa ăn, để bệnh nhân theo đuổi phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto một cách dễ dàng, tiện lợi hơn.

Bộ thực đơn keto do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển

Không chỉ phát triển thực đơn keto chuẩn tỉ lệ,Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc. Tại đây, người tham dự sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ thuật chế biến món ăn quan trọng để dễ dàng chế biến món ăn keto đúng chỉ định mà vẫn ngon miệng, được thực hành cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam nấu và thử vị các món ăn keto.

