Thời sự

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày tại Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Trưng bày giới thiệu 19 bảo vật quốc gia đặc sắc, lần đầu ra mắt công chúng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang trưng bày chuyên đề "Bảo vật quốc gia – Di sản trong lòng Đà Nẵng", lần đầu giới thiệu đồng thời 19 bảo vật quốc gia sau sáp nhập, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11).

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trong số các bảo vật, tượng Bồ tát Tara (thế kỷ 9, chất liệu đồng) lần đầu được trưng bày hiện vật gốc kể từ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hai vật cầm tay từng thất lạc của pho tượng cũng vừa được phục nguyên, đưa ra giới thiệu công chúng

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, đài thờ Đồng Dương (thế kỷ 9), cao 197 cm, dài 396 cm, rộng 354 cm, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018, tiếp tục là điểm nhấn của trưng bày

Nhiều hiện vật đặc sắc khác cũng được giới thiệu, như tượng rồng Tháp Mẫn (thế kỷ 13, sa thạch), một trong số ít tượng rồng Chăm Pa còn nguyên vẹn; đài thờ Mỹ Sơn E1 (thế kỷ 7-8, công nhận bảo vật năm 2012); phù điêu Shiva múa Phong Lệ (thế kỷ 10), một trong bốn bảo vật quốc gia mới của Đà Nẵng được công nhận cuối năm 2024.

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tượng rồng Tháp Mẫn

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Đài thờ Mỹ Sơn E1 gồm 14 khối đá được xếp lại thành một vành đai hình vuông. Trên bề mặt mỗi khối đá có khắc phục ký tự Chăm cổ

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Phù điêu Shiva múa Phong Lệ

Bên cạnh nguồn sưu tập của bảo tàng, nhà sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long (phường Hội An, TP Đà Nẵng) mang đến trưng bày hai hiện vật gốc thuộc văn hóa Đông Sơn: trống đồng (thế kỷ 3-2 trước Công nguyên, bảo vật quốc gia năm 2024) và thạp đồng (thế kỷ 3-1 trước Công nguyên). 

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Thạp đồng Đông Sơn là hiện vật tiêu biểu cho nền văn hoá khảo cổ thuộc thời đại kim khí ở Việt Nam

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 8.
Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 9.

Trống đồng Đông Sơn là hiện vật độc đáo thể hiện qua phần tạo dáng và hoa văn

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 10.

Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, việc kết hợp thêm sưu tập tư nhân giúp công chúng có cái nhìn đầy đủ và đa dạng hơn về nguồn tư liệu bảo vật của Đà Nẵng.

Trưng bày còn giới thiệu phiên bản đầu tượng thần Siva (hợp kim vàng, thế kỷ 10, công nhận năm 2015). Hiện vật gốc đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng sau khi chuyển giao từ Bảo tàng Quảng Nam trước đây. 

Với những bảo vật không trưng bày hiện vật gốc, bảo tàng bố trí hình ảnh, chú thích và thuyết minh, gồm hạt mã não hình thú Lai Nghi và bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi.

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 11.

Phù điêu Apsara Trà Kiệu được phát hiện ở xã Duy Xuyên, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2024

Ngoài ra, hiện vật gốc đài thờ Trà Kiệu (sa thạch, thế kỷ 7-8, bảo vật quốc gia năm 2012) cũng được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, trong đó có nhiều du khách quốc tế và sinh viên.

Cận cảnh 19 bảo vật quốc gia trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh 12.

Hiện vật gốc bảo vật đài thờ Trà Kiệu, kinh đô cổ của Vương quốc Chăm Pa

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện lưu giữ hơn 2.000 hiện vật, trong đó nhiều tác phẩm điêu khắc, phù điêu và kiến trúc đá sa thạch có niên đại từ thế kỷ 7 đến 15, được đánh giá là một trong những bộ sưu tập văn hóa Chăm quan trọng nhất Việt Nam.

