Thời sự

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Bảo vật quốc gia của Lâm Đồng

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 1.

Ngày 14-9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia đối với tượng Avalokitesvara Bắc Bình; khai mạc Không gian văn hóa - âm nhạc - ẩm thực các dân tộc; triển lãm hiện vật, hình ảnh, giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 2.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay Lâm Đồng sở hữu 7 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 3 di tích quốc gia đặc biệt; 144 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 3.

Tượng chế tác từ đá sa thạch màu xám đen, cao 61 cm, nặng 13 kg, có niên đại từ thế kỷ VIII - IX, được người dân phát hiện tình cờ trước năm 1945 trong quá trình làm nương rẫy tại Bắc Bình

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 4.

Năm 1996, tượng được cất giấu trong vườn nhà, đến năm 2001 thì bàn giao cho Bảo tàng Bình Thuận (cũ) để quản lý, bảo tồn và trưng bày.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 5.

Bảo vật quốc gia này bị gãy một phần lớn cánh tay bên phải. Theo lãnh đạo tỉnh, bảo vật quốc gia này là một kiệt tác nghệ thuật Chăm-pa, phản ánh sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa văn hóa Chăm và văn hóa Ấn Độ.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 6.

Cận cảnh khuôn mặt của Tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ VIII - IX sang thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật Chăm-pa (thế kỷ IX - X).

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 7.

"Với giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học độc đáo, bức tượng là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu lịch sử nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo của văn hóa Chăm-pa" - ông Tuấn phát biểu.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 8.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập phương án bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật. Thường xuyên kiểm tra, bảo quản hiện vật theo quy định và kịp thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến bảo vật.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 9.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 3 bảo vật quốc gia gồm Đàn đá Đắk Sơn, Linga Vàng và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Cận cảnh bảo vật quốc gia - Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - Ảnh 10.

Người dân tham quan tại bảo tàng Lâm Đồng chụp ảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình - bảo vật quốc gia của Lâm Đồng.

bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Lâm Đồng du lịch Lâm Đồng
    Thông báo