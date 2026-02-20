HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Cận cảnh 2 cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi tại Khu lưu niệm Nguyễn Du

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Tại quần thể Khu lưu niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh, có hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi vẫn vững chãi trước thăng trầm của biến thiên lịch sử.

Cận cảnh 2 cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi trong khu di tích Nguyễn Du

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 1.

Quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du rộng hơn 28.000m², tọa lạc trên địa phận xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, là nơi hương khói tổ tiên dòng họ Nguyễn Tiên Điền - quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 2.

Giữa không gian ấy, có hai cây cổ thụ là cây Muỗm và cây Nóng, được xem như một phần của di sản, tồn tại bền bỉ cùng thời gian. (Trong ảnh là cây Nóng hơn 300 năm tuổi).

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 3.

Đã hơn 3 thế kỷ trôi qua, những cây cổ thụ này vẫn trụ vững, tỏa bóng một góc trong khu lưu niệm. (Trong ảnh là cây Muỗm cổ thụ).

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 4.

Theo ghi chép, hai cây cổ thụ này này được trồng từ đầu thế kỷ XVIII bởi cụ Nguyễn Quỳnh (ông nội Đại thi hào Nguyễn Du). Trong ảnh là Muỗm cổ thụ.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 5.

Trước đó, cụ từng trồng 3 cây gồm: Muỗm, Nóng và Rói. (Trải qua hơn 300 năm cây Muỗm vẫn đứng vững trước mưa nắng).

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 6.

Gốc cây Muỗm trong khuôn viên khu di tích

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 7.

Vẽ sần sùi, khắc ghi dấu ấn thời gian của cây Muỗm cổ thụ

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 8.

Tuy nhiên, trong một trận bão lớn những năm 1970 - 1980, cây Rói bị quật đổ hoàn toàn. Riêng cây Muỗm và cây Nóng vẫn đứng vững, tiếp tục phát triển, ra hoa, kết trái mỗi năm.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 9.

Hiện nay, cả 2 đều được chăm sóc đặc biệt, được xem như “di tích sống” trong quần thể tưởng niệm Nguyễn Du.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 10.

Đối với nhiều du khách, việc được tận mắt nhìn 2 cây Nóng và Muỗm không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là khoảnh khắc chạm vào lớp trầm tích của lịch sử. (Trong ảnh là cây Nóng)

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 11.

Trải qua hơn 3 thế kỷ, thân cây Muỗm và cây Nóng vẫn vững chãi, tán cây to xòe rộng, cành lá sum suê,...

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 12.

rễ buông dài bám sâu vào lòng đất, tạo nên vẻ uy nghi, bền bỉ. (Trong ảnh là gốc Nóng cổ thụ)

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 13.

Đối với người dân Tiên Điền, họ tin rằng hai cây cổ thụ là những “linh vật” trấn giữ, che chở cho mảnh đất thiêng, nơi lưu giữ cốt cách của một dòng tộc danh giá.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 14.

Sức sống mãnh liệt của hai cây cổ thụ trước mưa nắng thời gian, như phản chiếu tinh thần bất khuất, sự trường tồn của văn chương Nguyễn Du, đặc biệt là "Truyện Kiều" – tác phẩm đã đi qua bao thế kỷ. (Trong ảnh gốc cây Nóng sần sùi qua năm tháng).

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 15.

Một người dân sống bên cạnh Khu di tích cho biết, những cây cổ thụ này là niềm tự hào người dân nơi đây, là sợi dây kết nối người dân chúng tôi với quá khứ vẻ vang của dòng họ Nguyễn và của Đại thi hào Nguyễn Du.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 16.

Ngoài ra, 2 cây cổ thụ này được chăm sóc rất cẩn thận, theo quy trình nghiêm ngặt của việc bảo tồn cây di sản. Ban quản lý thường xuyên theo dõi tình trạng sinh trưởng, chống mối mọt, gia cố gốc và cắt tỉa cành cho cây Muỗm và cây Nóng để giảm nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tìm thêm những biện pháp bảo tồn cảnh quan, gìn giữ một phần hồn cốt của khu di tích.

Chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi ở Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh 17.

Bà Trần Thị Vinh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du, cho biết các cây cổ thụ vẫn đứng đó, ngày qua ngày, là một phần chứng tích, hồn cốt của khu di tích, gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du.

di tích Quốc gia đặc biệt quần thể di tích
    Thông báo