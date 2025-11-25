Cận cảnh bùn, đất tràn xuống đường vành đai ngàn tỉ ở Đà Nẵng

Sau đợt mưa lớn kéo dài, tuyến đường vành đai phía Tây đoạn qua xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, các mái taluy dương dọc tuyến bị trượt sạt từng mảng lớn. Nhiều điểm rọ đá, lưới thép dùng để gia cố taluy đã bị biến dạng, đất đá tràn xuống phủ kín, thậm chí kéo trượt ra khỏi vị trí ban đầu. Một số đoạn chân taluy bị vùi lấp, lộ rõ các lớp đất pha đá và cấu trúc rọ bị phá hỏng do áp lực sạt lở.

Sạt lở tại đường vành đai phía Tây, đoạn qua xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng

Mặt đường bị bùn đất phủ dày, nhão và tạo thành các rãnh sâu do phương tiện di chuyển qua, khiến việc lưu thông rất khó khăn. Nước đọng thành từng vũng lớn, kéo dài hàng chục mét. Trên đỉnh đổi vẫn tiếp tục xuất hiện các vệt xói, rãnh trượt do nền đất bị ngấm nước.

Bùn, đất kéo theo cả cây keo sạt xuống đường

Sườn taluy dương bị sạt lở mạnh, đất đá trượt xuống phủ lên phần mái taluy đã được gia cố bằng rọ đá và lưới thép

Nhiều đoạn rọ đá bị lộ ra, méo mó, thậm chí bị xô lệch do áp lực sạt lở

Bùn đất nhão ứ đọng dưới chân taluy, cho thấy tình trạng trôi trượt xảy ra sau mưa lớn

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở xuất hiện từ sau những trận mưa lớn gần đây và có dấu hiệu lan rộng. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống đường là rất cao.

Tuyến đường bị phủ dày lớp bùn đất đặc sệt, mặt đường xuất hiện nhiều rãnh bánh xe do phương tiện đi lại khi mặt đường còn nhão

Cơ quan chức năng đã rào chắn và cấm phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở. Các xe được hướng dẫn chuyển sang làn đường bên cạnh để tránh điểm nguy hiểm.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án, cho biết hiện đơn vị đang chuẩn bị hồ sơ để xin phê duyệt chủ trương khai thác đất ở vị trí bị sạt trượt nói trên. Khối lượng đất dôi dư dự kiến khai thác tại vị trí này là 27.000m3.