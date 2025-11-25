HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh bùn, đất tràn xuống đường vành đai ngàn tỉ ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Tuyến vành đai phía Tây ở Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường gây nguy hiểm giao thông

Sau đợt mưa lớn kéo dài, tuyến đường vành đai phía Tây đoạn qua xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, các mái taluy dương dọc tuyến bị trượt sạt từng mảng lớn. Nhiều điểm rọ đá, lưới thép dùng để gia cố taluy đã bị biến dạng, đất đá tràn xuống phủ kín, thậm chí kéo trượt ra khỏi vị trí ban đầu. Một số đoạn chân taluy bị vùi lấp, lộ rõ các lớp đất pha đá và cấu trúc rọ bị phá hỏng do áp lực sạt lở.

Sạt lở tại đường vành đai phía Tây, đoạn qua xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng

Mặt đường bị bùn đất phủ dày, nhão và tạo thành các rãnh sâu do phương tiện di chuyển qua, khiến việc lưu thông rất khó khăn. Nước đọng thành từng vũng lớn, kéo dài hàng chục mét. Trên đỉnh đổi vẫn tiếp tục xuất hiện các vệt xói, rãnh trượt do nền đất bị ngấm nước.

Cận cảnh sạt lở đất tại đường vành đai ngàn tỉ Đà Nẵng gây nguy hiểm giao thông - Ảnh 1.

Bùn, đất kéo theo cả cây keo sạt xuống đường

Cận cảnh sạt lở đất tại đường vành đai ngàn tỉ Đà Nẵng gây nguy hiểm giao thông - Ảnh 2.

Sườn taluy dương bị sạt lở mạnh, đất đá trượt xuống phủ lên phần mái taluy đã được gia cố bằng rọ đá và lưới thép

Cận cảnh sạt lở đất tại đường vành đai ngàn tỉ Đà Nẵng gây nguy hiểm giao thông - Ảnh 3.

Nhiều đoạn rọ đá bị lộ ra, méo mó, thậm chí bị xô lệch do áp lực sạt lở

Cận cảnh sạt lở đất tại đường vành đai ngàn tỉ Đà Nẵng gây nguy hiểm giao thông - Ảnh 4.

Bùn đất nhão ứ đọng dưới chân taluy, cho thấy tình trạng trôi trượt xảy ra sau mưa lớn

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở xuất hiện từ sau những trận mưa lớn gần đây và có dấu hiệu lan rộng. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống đường là rất cao.

Cận cảnh sạt lở đất tại đường vành đai ngàn tỉ Đà Nẵng gây nguy hiểm giao thông - Ảnh 5.

Tuyến đường bị phủ dày lớp bùn đất đặc sệt, mặt đường xuất hiện nhiều rãnh bánh xe do phương tiện đi lại khi mặt đường còn nhão

Cận cảnh sạt lở đất tại đường vành đai ngàn tỉ Đà Nẵng gây nguy hiểm giao thông - Ảnh 6.

Cơ quan chức năng đã rào chắn và cấm phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở. Các xe được hướng dẫn chuyển sang làn đường bên cạnh để tránh điểm nguy hiểm.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án, cho biết hiện đơn vị đang chuẩn bị hồ sơ để xin phê duyệt chủ trương khai thác đất ở vị trí bị sạt trượt nói trên. Khối lượng đất dôi dư dự kiến khai thác tại vị trí này là 27.000m3.

Tin liên quan

Mưa lớn làm sạt lở đường nối Lâm Đồng với Bình Phước

Mưa lớn làm sạt lở đường nối Lâm Đồng với Bình Phước

(NLĐO) - Trận mưa ngày 24-9 đạt mức 137 mm khiến nước chảy xiết làm sập cống, sạt lở một nửa mặt đường ĐT721 ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Đà Nẵng chi 224 tỉ đồng chống sạt lở đường ven sông, ven biển

(NLĐO) – Các dự án này nhằm gia cố, chống sạt lở thượng lưu sông Cu Đê và hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng.

Đà Lạt: Sạt lở đường đến khu săn mây Cầu Đất

(NLĐO) - Một đoạn Quốc lộ 20 nối nội ô TP Đà Lạt đi Cầu Đất bị sạt lở dài khoảng 18 m sau cơn mưa lớn.

Đà Nẵng sạt lở vành đai phía Tây
