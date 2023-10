Ngày 3-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê và Dự án đầu tư sửa chữa 2 công trình hạ tầng giao thông, gồm hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp và công trình kiên cố hóa đường Hoàng Sa.



Xói lở tại thượng nguồn sông Cu Đê (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Cụ thể, Dự án kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê (huyện Hòa Vang) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão, hạn chế hậu quả do thiên tai, lũ lụt hằng năm, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển du lịch tại khu vực dự án.

Các hạng mục chính của dự án là kè mái lát đá hộc trong khung dầm và hộ chân bằng lăng thể đá đổ với chiều dài hơn 7.000 m, có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2024.

Đường ven biển Đà Nẵng bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 5 năm 2022

Với dự án gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp và công trình kiên cố hóa đường Hoàng Sa (đoạn nằm trên bán đảo Sơn Trà), sẽ xây dựng 2 đoạn tuyến kè với chiều dài khoảng 400m trên trục đường ven biển.

Tổng mức đầu tư dự án này hơn 104 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

Các hạng mục chính của dự án gồm: Gia cố trước và sau tường kè bảo vệ bằng khối bê tông; Hoàn trả công trình hiện trạng bị ảnh hưởng như lối lên xuống bãi biển, vỉa hè, lối đi bộ các công trình ngầm; di dời và bổ sung hệ thống cây xanh chắn gió, cát kết hợp bảo vệ bờ biển.

Đây là 2 công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng do bão số 5 gây ra trong năm 2022.