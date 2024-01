Cận cảnh ca mổ đặc biệt: Thai nhi được thông tim trong bụng mẹ chào đời

Trước khi bước vào cuộc mổ, ekip 2 bệnh viện hơn 15 người đã phải chuẩn bị tất cả các phương án

Ngày 30-1, ekip hơn 15 người của 2 Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 (TP HCM) đã bước vào cuộc mổ đặc biệt là bé trai đã được thông tim trong bụng mẹ trước đó gần 4 tuần. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Ekip động viên, trò chuyện cùng thai phụ trước khi bước vào cuộc mổ

Cuộc mổ diễn ra sau 25 phút

BS CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, cho biết ban đầu tiên lượng sau sinh bé phải thở oxy. Tuy nhiên, lọt lòng mẹ, bé khóc to, hồng hào, tự thở khí trời. Ngay sau khi cắt dây rốn, bé được siêu âm ngay tại phòng mổ ghi nhận dòng máu chảy qua vị trí hẹp, không có lỗ van động mạch phổi và không cần can thiệp ngay giai đoạn đầu đời.

Bình thường, những thai nhi hẹp van động mạch phổi nặng như trường hợp này, nếu không can thiệp nong van tim trong bào thai, có thể chào đời tím tái, khó thở, buộc phải can thiệp sơ sinh. Tuy nhiên, bé đã thoát khỏi nguy cơ phải can thiệp ngay khi chào đời. Đây là kết quả ngoạn mục vượt ngoài mong đợi của ekip và cũng là tiền đề cho các ca can thiệp bào thai tiếp theo.

"Sau siêu âm, bé được da kề da với mẹ. Nhìn gia đình sản phụ giàn giụa nước mắt trong niềm hạnh phúc là món quà không có gì quý giá hơn của ekip 2 bệnh viện" - bác sĩ Hương xúc động nói và cho biết hiện bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục theo dõi, siêu âm đánh giá lại sau 24 giờ và có kế hoạch điều trị tim bẩm sinh.

BS CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - người mổ trực tiếp, cho biết thai phụ chuyển dạ khi thai 37 tuần 4 ngày. Trước khi bước vào cuộc mổ, lãnh đạo 2 bệnh viện đã báo cáo trực tiếp ca mổ cho lãnh đạo Sở Y tế để được chỉ đạo từng chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để làm sao điều trị tốt cho mẹ con sản phụ.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (bên trái), và bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ thông tin với báo chí sau ca mổ đặc biệt

Sau 25 phút, bé trai chào đời, khóc to, nặng 2,9 kg (tăng 600gram so với thời điểm nong tim thai).

"Sự đồng ý của gia đình khi thực hiện ca phẫu thuật này là nguồn động lực lớn giúp chúng tôi tự tin trong quá trình điều trị. Dù biết là ca đầu tiên được thực hiện nhưng họ vẫn chấp nhận. Vì vậy, bước đầu, được xem là thành công. Tuy nhiên, diễn biến của em bé sau sinh sẽ thay đổi từ 24 đến 72 giờ. Do đó, nếu sau 72 giờ tình trạng bé ổn định thì chắc chắn càng hạnh phúc hơn" - bác sĩ Hải chia sẻ.

Hiện bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết thêm sau nong tim cho bào thai, việc chăm sóc rất đặc biệt. Sản phụ được theo dõi sát tim thai và theo dõi chặt dự phòng mẹ dọa sinh non.

"Chúng tôi cố gắng kéo thai kỳ tối đa có thể khoảng 38-39 tuần. Tuy nhiên, sự chuyển dạ của sản phụ không theo ý mình. Do đó, ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ, bệnh viện đã hội chẩn toàn viện và quyết định lấy thai ra là tốt nhất cho cả mẹ và bé. Theo dự đoán, bé không được 2,9 kg khi chào đời nhưng lại tiệm cận được gần 3 kg nên đây là kết qủa ngoài mong đợi của các bác sĩ. Bé chào đời tim, phổi, màu da, cử động như một em bé bình thường. Niềm mong đợi của gia đình cũng như bác sĩ đã thành hiện thực và chúng tôi hạnh phúc chung với gia đình" - bác sĩ Hoàng bày tỏ.

Trước đó, ngày 4-1, lần đầu tiên, các bác sĩ tại TP HCM thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á.