Thể thao

Cận cảnh cầu thủ West Ham “bóp cổ” đối thủ phía Chelsea

Đăng Minh

(NLĐO) - Xô xát dữ dội xảy ra ở những phút bù giờ cuối cùng trận Chelsea ngược dòng kịch tính thắng West Ham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh hôm 1-2 (giờ Hà Nội).

Vụ ẩu đả bùng phát ngay sau khi Chelsea ghi bàn vươn lên dẫn 3-2 nhờ công của Enzo Fernandez ở phút 90+2.

Khi đội khách được hưởng phạt góc phút bù giờ, ở khu vực bên đường biên xuất hiện va chạm giữa Joao Pedro (Chelsea) và Adama Traore bên phía West Ham.

Cận cảnh cầu thủ West Ham “bóp cổ” đối thủ phía Chelsea - Ảnh 1.

Trung vệ Jean-Clair Todibo (West Ham) túm cổ Joao Pedro. Ảnh: Sky Sports

Cận cảnh cầu thủ West Ham “bóp cổ” đối thủ phía Chelsea - Ảnh 2.

Thủ môn Robert Sanchez lao vào can thiệp. Ảnh: Sky Sports

Có lẽ, do không tận dụng thành công cơ hội cuối cùng đã khiến Adama Traore mất bình tĩnh, anh đẩy ngã Marc Cucurella của Chelsea.

Tức giận vì đồng đội bị "bắt nạt" ngay trên sân nhà, Joao Pedro liền lao đến xô lại Adama Traore khiến cầu thủ West Ham ngã vào trọng tài biên.

Ngay khi vừa đứng dậy, Adama Traore quay lại đối đầu căng thẳng với tiền đạo Chelsea. Để bảo vệ đồng đội, trung vệ Trevoh Chalobah (Chelsea) cũng lập tức lao đến hòng "ăn thua đủ" với Adama Traore.

Tình hình sau đó vượt tầm kiểm soát khi Tomas Soucek và đặc biệt là Jean-Clair Todibo từ phía West Ham lao tới.

Trung vệ Todibo túm lấy Joao Pedro, đẩy cầu thủ Chelsea dạt vào sát bảng quảng cáo và dùng hai tay ghì vào vùng cổ đối phương.

Cận cảnh cầu thủ West Ham “bóp cổ” đối thủ phía Chelsea - Ảnh 3.

Trung vệ Jean-Clair Todibo bị truất quyền thi đấu bởi phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Sky Sports

Hành động này khiến nhiều cầu thủ Chelsea phản ứng dữ dội.

Thủ môn Robert Sanchez cùng Trevoh Chalobah và Callum Wilson nhanh chóng can ngăn, tách Todibo ra khỏi Joao Pedro.

Cùng thời điểm, ở các khu vực khác trên sân cũng nổ ra những cuộc xô xát nhỏ giữa cầu thủ hai đội, khiến trọng tài phải cho dừng trận đấu để ổn định tình hình.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Todibo đã có hành vi "siết cổ" Pedro và lập tức rút thẻ đỏ với anh, khi đồng hồ đã chuyển sang phút bù giờ thứ 11.

Các cầu thủ khác liên quan đến va chạm chủ yếu bị nhắc nhở, không có thêm thẻ phạt đáng kể nào. 

Trung vệ Todibo hiện đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, anh thừa nhận sai lầm "không biện minh, không bào chữa và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi do mình gây ra".

"Dưới áp lực và căng thẳng của trận đấu, tôi đã có hành động không phù hợp, đi ngược lại các giá trị của bóng đá. Hành vi này không phản ánh con người tôi" - trung vệ Todibo viết trên trang cá nhân Instagram – "Tôi chân thành xin lỗi câu lạc bộ, các đồng đội, người hâm mộ và tất cả những ai bị ảnh hưởng".

Trận derby London trước đó diễn ra kịch tính, hấp dẫn với những màn "ăn miếng trả miếng" không khoan nhượng.

Đội khách West Ham dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ công của Jarrod Bowen và Crysencio Summerville trong hiệp một.

Chủ nhà Chelsea vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 3-2 sau giờ nghỉ, nhờ công João Pedro, Marc Cucurella và Enzo Fernandez.

Màn ngược dòng ngoạn mục giúp Chelsea tạm thời chen chân vào top 4 với 40 điểm, kém 13 điểm so với đội đỉnh bảng Arsenal.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Chelsea thắng sau khi bị dẫn 0-2.

Cận cảnh cầu thủ West Ham “bóp cổ” đối thủ phía Chelsea - Ảnh 4.

Chelsea ngược dòng kịch tính để thắng West Ham 3-2. Ảnh: SunSport




