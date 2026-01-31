HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Chelsea - West Ham: Chờ đợi cơn mưa bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea tiếp đón West Ham trong trận derby London mà họ thường chiếm ưu thế. Nhưng đội khách đang chiến đấu trụ hạng nên sẵn sàng gây khó cho chủ nhà.

Soi tỉ số trận Chelsea - West Ham: Chờ đợi cơn mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Reece James (Chelsea) và Crysencio Summerville (West Ham)

Trước cuộc đối đầu lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng 1-2, Cả Chelsea lẫn West Ham đều thắng 2 vòng gần nhất và họ giống như những kẻ vừa qua cơn bạo bệnh, có thể sẩy chân bất cứ lúc nào. Chelsea thắng cách biệt Crystal Palace và Brentford sau 5 trận không thắng; trong lúc West Ham vượt qua Sunderland và Tottenham sau khi thua 5 trong 8 trận. 

Nhưng West Ham vẫn chưa thoát khỏi khu đèn đỏ khi kém vị trí an toàn cùa Nottingham Forest đến 5 điểm, nên nhiều người tin rằng họ sẽ chơi quyết liệt để cản lối Chelsea.

Chelsea thắng 5 trận liên tiếp trên các mặt trận và có thể đón chào sự trở lại của tiền đạo chủ chốt Cole Palmer sau chấn thương. Đó lý do Siêu máy tính của OPTA đoán Chelsea có cơ hội thắng đến 69,1% trước West Ham.

West Ham bước vào trận derby địa phương với phong độ tốt sau chiến thắng Sunderland 3-1, với hai tân binh Pablo và Taty Castellanos dự kiến sẽ đá chính. Nhưng West Ham sẽ không còn sự phục vụ của tiền đạo người Brazil Lucas Paqueta vốn đã trở về quê nhà thi đấu cho Flamengro tuần này.

Trên sân khách, West Ham có tỷ lệ thắng 25%, ghi trung bình 0,75 bàn mỗi trận và thủng lưới 2,0 bàn, chưa có trận nào giữ sạch lưới. Số bàn thắng kỳ vọng trên sân khách là 1,21, phản ánh hiệu quả tấn công hạn chế trên sân khách. West Ham có lối chơi phù hợp tấn công và đó là điều Chelsea rất… thích, thể hiện qua 4 trận thắng gần đây với tổng tỉ số 15-2.

Giới bình luận cảnh báo là Chelsea mất sức sau chiến thắng Napoli giữa tuần và West Ham với thể lực sung mãn hơn sẽ giành điểm pở Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea đang là một cỗ máy chiw61n thắng dưới tay tân HLV Liam Rosenior. Họ đã thắng 5 trận liền trên các mặt trận và Rosenior đang hướng tới thành tích thắng 3 trận liên tiếp đầu tay ở Premier League, vốn là điều chỉ có 3 nhà cầm quân huyền thoại làm được là Bobby Gould vào tháng 8-1992, Sam Allardyce vào tháng 8-2001 và Craig Shakespeare (thắng 5 trận đấu tay) vào tháng 4-2017.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, hầu hết đều chọn cửa thắng cho Chelsdea, chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sports Knows Jones là đoán kết quả hòa 2-2.

Dự đoán: Chelsea – West Ham 3-1

Đối đầu trực tiếp

22-8-2025

West Ham

Chelsea

1-5

03-2-2025

Chelsea

West Ham

2-1

21-9-2024

West Ham

Chelsea

0-3

05-5-2024

Chelsea

West Ham

5-0

20-8-2023

West Ham

Chelsea

3-1

11-2-2023

West Ham

Chelsea

1-1

03-9-2022

Chelsea

West Ham

2-1

24-4-2022

Chelsea

West Ham

1-0

04-12-2021

West Ham

Chelsea

3-2

24-4-2021

West Ham

Chelsea

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/2 00:30

[5] Chelsea - West Ham [18]

1.825

0 : 1

2.05

1.875

3

2.00

01/2 00:30

[5] Chelsea - West Ham [18]

1.85

0 : 1

2.025

1.875

3

2.00

01/2 00:30

[5] Chelsea - West Ham [18]

1.925

0 : 1

1.975

2.00

3 1/4

1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã chênh nhau đến 1 trái. Chelsea đứng thứ 5 tất nhiên phải chấp đối thủ trong nhóm đèn đỏ như West Ham. Vấn đề là cái giá, khi Chelsea chỉ ăn 82 và thua đủ. Nhiều người cho rằng tỉ lệ đúng là Chelsea lẽ ra phải chấp đến 1 trái rưỡi và West Ham lún tiền. Đến trưa nay, giá cả đã chuyển thành Chelsea chấp 1 trái ăn 92 và thua 97. Chọn trên vui hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea - West Ham: Chờ đợi cơn mưa bàn thắng - Ảnh 2.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là Chelsea thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 2-0 ăn 9.2, còn 1-0 ăn đến 10. Kết quả hòa 1-1 cũng thu hút nhiều người khi 1-1 có giá đặt 1 ăn 9.2, trong lúc 2-2 ăn 15, còn 0-0 ăn 20.

Soi tỉ số trận Chelsea - West Ham: Chờ đợi cơn mưa bàn thắng - Ảnh 3.

