Cận cảnh cây cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối với TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Cận cảnh cây cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối với TPHCM

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Cây cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai kết nối TPHCM với Đồng Nai đang chạy nước rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2026

Dự án cầu Hiếu Liêm được triển khai nhằm phục vụ thi công và vận hành dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An. 

Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động công trình không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án thủy điện mà còn tăng cường kết nối giao thông các khu vực ven sông Đồng Nai, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và thuận lợi cho đi lại của người dân Đồng Nai với TPHCM.

Cầu Hiếu Liêm đang được gấp rút hoàn thiện

Cầu Hiếu Liêm được khởi công cuối năm 2024, là công trình cấp II với chiều dài hơn 249 m, rộng 9m kết nối xã Trị An, Thành phố Đồng Nai (trước là huyện Vĩnh Cửu) và xã Thường Tân, TPHCM (trước là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cùng với công trình cầu Hiếm Liêm, tỉnh Đồng Nai cũng đã làm đường dẫn vào cầu Hiếu Liêm có chiều dài 1,5 km

Máy móc hoạt động liên tục trên công trường, công nhân làm việc theo ca, tập trung vào các hạng mục trọng tâm như lao dầm, thi công đường dẫn và hoàn thiện các phần việc liên quan.

Theo Quản lý dự án điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiến độ lao lắp dầm hiện phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thủy văn. Những ngày gần đây, mực nước sông biến động liên tục khiến việc đưa sà lan vào vị trí gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các kỹ sư, công nhân vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Việc lao dầm cơ bản diễn ra thuận lợi.

Dự kiến cây cầu sẽ đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2026

Trong khi chờ cây cầu Hiếu Liêm đưa vào sử dụng, việc qua sông của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào phà, từ sinh hoạt hằng ngày đến vận chuyển hàng hóa

Đến nay, dự án đạt khoảng 80% khối lượng; các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Theo đại diện chủ đầu tư, các hạng mục cầu Hiếu Liêm cơ bản đã hoàn tất: bê tông mố MA, MB; 100% bê tông các trụ T1–T5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo