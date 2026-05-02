Cận cảnh cây cầu bắc qua sông Đồng Nai kết nối với TPHCM

(NLĐO) - Cây cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai kết nối TPHCM với Đồng Nai đang chạy nước rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6-2026
Dự án cầu Hiếu Liêm được triển khai nhằm phục vụ thi công và vận hành dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An.
Việc hoàn thành và đưa vào hoạt động công trình không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án thủy điện mà còn tăng cường kết nối giao thông các khu vực ven sông Đồng Nai, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và thuận lợi cho đi lại của người dân Đồng Nai với TPHCM.
