HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai

QUỐC ANH

(NLĐO) - Chùa Phước Long nằm trên cù lao giữa sông Đồng Nai là "ốc đảo tâm linh" thu hút phật tử và du khách gần xa dịp lễ, tết.

Chùa Phước Long được xây dựng trên khuôn viên khoảng 1,5 ha, tọa lạc trên cù lao Ba Xang (rộng khoảng 40 ha) - giữa dòng sông Đồng Nai.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Người dân muốn qua chùa Phước Long phải đi đò 10 phút

Ngôi cổ tự hơn 65 năm tuổi, với tên gọi thân quen là chùa Châu Đốc 3, từ lâu nổi tiếng linh thiêng, ban lộc cho quý phật tử và du khách gần xa.

Vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai

Năm 2017, chùa Phước Long vinh dự được Trung tâm UNESCO Văn hóa thông tin truyền thông (thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) công nhận là ngôi chùa linh thiêng cổ tự và được giới thiệu trong bộ sách TOP 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh khu vực phía Nam.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 2.

Qua bến đò ngay chân chùa Hội Sơn, đường Nguyễn Xiển để đến chùa Phước Long

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 3.

Vé người lớn là 30.000 đồng, vé trẻ em là 10.000 đồng cho cả lượt đi và về.

Cù Lao Ba Xang theo thời gian bị đọc trại thành Bà Sang, có nơi ghi là Bà Xang thuộc phường Long Bình, TPHCM, cách trung tâm thành phố hơn 20 km về hướng Đông Bắc.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 4.

Qua sông, vãn cảnh chùa trên cù lao là trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo phật tử, bá tánh gần xa.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 5.

Cổng chùa Phước Long

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 6.

Khu chánh điện là tòa công trình 2 tầng.

Chùa Phước Long có từ những năm 1960. Ban đầu, chùa chỉ là một am tu nhỏ, được lợp tôn và lá, sau này được tôn tạo, xây dựng lại. Năm 2009, chùa Phước Long được trùng tu và xây mới.

Khu chánh điện là tòa nhà 2 tầng, mang đậm nét cổ kính, trầm mặc giữa bao la sông nước.

Công trình mất 2 năm mới hoàn thành. Những người thợ lành nghề từ Huế được mời vào TPHCM để xây dựng chùa, tạo nên một công trình tinh xảo, độc đáo.

Chánh điện nằm ở tầng 2, rộng khoảng 2.000 m2, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ căm xe. Đây là nơi thờ tự, chiêm bái, hành lễ, tụng kinh…

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 7.

Phước Long là ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông và giao thoa tín ngưỡng văn hóa dân gian khi có miếu Bà Chúa Xứ, miếu Bà Ngũ Hành.

Trước đây, trụ trì chùa Phước Long cùng một số thương nhân xin lễ tại núi Sam (An Giang) để đặt tượng Bà ở chùa.

Trong khi đó, trên cổng miếu Ngũ Hành ghi kiến lập năm 1932 và trùng tu năm 2018.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 8.

Bên trái có tượng phật dài 10 m; ở giữa sân là tượng quan âm trong hồ nước, bao quanh là tượng rồng

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 9.

Hành lang khu chánh điện rộng rãi, thoáng mát.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 10.

Khu chánh điện được xây dựng bằng gỗ căm xe, cột, kèo được chạm khắc tỉ mỉ

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 11.

Được phân chia thành nhiều gian thờ tự

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 12.

Chùa Phước Long có nhiều khu thờ tự để bá tánh chiêm bái, hành lễ.

Mỗi dịp lễ, tết, chùa Phước Long trở thành điểm hành hương linh thiêng thu hút phật tử, bá tánh khắp nơi. Ngoài cầu sức khỏe, bình an thì nơi đây cũng là người dân, thương nhân tới cầu tài, cầu lộc.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 13.

Miếu Bà Chúa Xứ.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 14.

Đường vào miếu Ngũ Hành.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 15.

Con đường nhỏ dẫn vào miếu Ngũ Hành, hai bên đặt tượng 12 con giáp

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 16.

Trên cổng miếu ghi kiến lập năm 1932 và trùng tu năm 2018

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 17.

Nơi đây có cây dầu cổ thụ 110 năm cao hàng chục mét

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 18.

Gần đó là cây trôm 120 năm, thân to đến mấy người ôm.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 19.

Thả cá phóng sanh trước cổng chùa

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 20.

Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai - Ảnh 21.

Trời về chiều, đò đưa khách hành hương trở lại bến cũ


Tin liên quan

Hương sắc mùa Xuân ở cõi thiêng giữa lòng TP HCM

Hương sắc mùa Xuân ở cõi thiêng giữa lòng TP HCM

(NLĐO) - Lăng Ông Bà Chiểu là một trong những công trình lâu đời nhất ở TP HCM, được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ hơn 30 năm trước. Nơi này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng

Linh miếu gần 200 năm tuổi ở TPHCM, nơi nhiều người tìm đến ngày đầu năm

( NLĐO) - Trải bao thăng trầm, Thượng Công Linh Miếu vẫn vẹn nguyên giá trị quý báu, được xem như cõi thiêng in sâu trong tâm khảm bao thế hệ người dân.

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi

(NLĐO) - Đình được hình thành từ năm 1679, nổi tiếng là ngôi đình cổ nhất đất Gia Định xưa và cả vùng phương Nam.

chùa Phước Long cù lao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo