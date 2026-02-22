Đầu năm, vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai

Chùa Phước Long được xây dựng trên khuôn viên khoảng 1,5 ha, tọa lạc trên cù lao Ba Xang (rộng khoảng 40 ha) - giữa dòng sông Đồng Nai.

Người dân muốn qua chùa Phước Long phải đi đò 10 phút

Ngôi cổ tự hơn 65 năm tuổi, với tên gọi thân quen là chùa Châu Đốc 3, từ lâu nổi tiếng linh thiêng, ban lộc cho quý phật tử và du khách gần xa.

Vãn cảnh chùa trên cù lao sông Đồng Nai

Năm 2017, chùa Phước Long vinh dự được Trung tâm UNESCO Văn hóa thông tin truyền thông (thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) công nhận là ngôi chùa linh thiêng cổ tự và được giới thiệu trong bộ sách TOP 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh khu vực phía Nam.

Qua bến đò ngay chân chùa Hội Sơn, đường Nguyễn Xiển để đến chùa Phước Long

Vé người lớn là 30.000 đồng, vé trẻ em là 10.000 đồng cho cả lượt đi và về.

Cù Lao Ba Xang theo thời gian bị đọc trại thành Bà Sang, có nơi ghi là Bà Xang thuộc phường Long Bình, TPHCM, cách trung tâm thành phố hơn 20 km về hướng Đông Bắc.

Qua sông, vãn cảnh chùa trên cù lao là trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo phật tử, bá tánh gần xa.

Cổng chùa Phước Long

Khu chánh điện là tòa công trình 2 tầng.

Chùa Phước Long có từ những năm 1960. Ban đầu, chùa chỉ là một am tu nhỏ, được lợp tôn và lá, sau này được tôn tạo, xây dựng lại. Năm 2009, chùa Phước Long được trùng tu và xây mới.

Khu chánh điện là tòa nhà 2 tầng, mang đậm nét cổ kính, trầm mặc giữa bao la sông nước.

Công trình mất 2 năm mới hoàn thành. Những người thợ lành nghề từ Huế được mời vào TPHCM để xây dựng chùa, tạo nên một công trình tinh xảo, độc đáo.

Chánh điện nằm ở tầng 2, rộng khoảng 2.000 m2, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ căm xe. Đây là nơi thờ tự, chiêm bái, hành lễ, tụng kinh…

Phước Long là ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông và giao thoa tín ngưỡng văn hóa dân gian khi có miếu Bà Chúa Xứ, miếu Bà Ngũ Hành.

Trước đây, trụ trì chùa Phước Long cùng một số thương nhân xin lễ tại núi Sam (An Giang) để đặt tượng Bà ở chùa.

Trong khi đó, trên cổng miếu Ngũ Hành ghi kiến lập năm 1932 và trùng tu năm 2018.

Bên trái có tượng phật dài 10 m; ở giữa sân là tượng quan âm trong hồ nước, bao quanh là tượng rồng

Hành lang khu chánh điện rộng rãi, thoáng mát.

Khu chánh điện được xây dựng bằng gỗ căm xe, cột, kèo được chạm khắc tỉ mỉ

Được phân chia thành nhiều gian thờ tự

Chùa Phước Long có nhiều khu thờ tự để bá tánh chiêm bái, hành lễ.

Mỗi dịp lễ, tết, chùa Phước Long trở thành điểm hành hương linh thiêng thu hút phật tử, bá tánh khắp nơi. Ngoài cầu sức khỏe, bình an thì nơi đây cũng là người dân, thương nhân tới cầu tài, cầu lộc.

Miếu Bà Chúa Xứ.

Đường vào miếu Ngũ Hành.

Con đường nhỏ dẫn vào miếu Ngũ Hành, hai bên đặt tượng 12 con giáp

Trên cổng miếu ghi kiến lập năm 1932 và trùng tu năm 2018

Nơi đây có cây dầu cổ thụ 110 năm cao hàng chục mét

Gần đó là cây trôm 120 năm, thân to đến mấy người ôm.

Thả cá phóng sanh trước cổng chùa

Trời về chiều, đò đưa khách hành hương trở lại bến cũ



