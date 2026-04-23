Thời sự Đô thị

Cận cảnh công trường cầu gần 500 tỉ đồng nối TPHCM với cửa ngõ đi Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau gần 1 năm khởi công, dự án cầu Rạch Tôm gần 500 tỉ đồng trên trục cửa ngõ TPHCM đi Tây Ninh vẫn thi công chậm, nhiều hạng mục chưa bứt tốc

Sau gần một năm khởi công, dự án xây dựng cầu Rạch Tôm (xã Hiệp Phước, TPHCM) vẫn thi công cầm chừng, công trường khá vắng nhân lực, trong khi đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 22-4, tại công trường dự án cầu Rạch Tôm, hoạt động thi công diễn ra chậm, nhiều khu vực còn ngổn ngang vật liệu.

Gói thầu XL1 của dự án gồm các hạng mục xây dựng cầu, thu hồi thép cầu cũ và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ĐMA.

Tại công trường, đơn vị thi công đang thực hiện san lấp mặt bằng và thi công móng cọc cho công trình.

Anh Nguyễn Phi Lân, người dân sống gần khu vực thi công, cho biết cầu Rạch Tôm cũ đã xuống cấp từ nhiều năm nay nên việc xây dựng cầu mới được người dân rất kỳ vọng.“Cầu cũ mỗi lần xe tải hoặc ô tô chạy qua là rung mạnh, người đi phía sau rất lo lắng. Khi dự án khởi công vào tháng 7-2025, người dân ai cũng mừng vì hy vọng sớm có cây cầu mới an toàn hơn” - anh Lân nói.

Cầu Rạch Tôm nằm trên trục đường Lê Văn Lương – tuyến giao thông quan trọng kết nối khu Nam TPHCM với tỉnh Tây Ninh, được xem là một trong những cửa ngõ đi lại giữa hai địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư 497 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 141 tỉ đồng, phần còn lại dành cho công tác giải phóng mặt bằng và các chi phí liên quan.

Theo thiết kế, cầu dài khoảng 684 m (gồm 174 m cầu và 510 m đường dẫn), rộng 15 m với 4 làn xe, được bố trí hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông hoàn chỉnh.

Điểm đầu tuyến cách mố cầu cũ phía TPHCM khoảng 320 m, điểm cuối cách mố cầu phía tỉnh Tây Ninh khoảng 302 m. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2026.

Khi hoàn thành, cầu Rạch Tôm không chỉ thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp mà còn góp phần hoàn thiện tuyến giao thông cửa ngõ kết nối TPHCM với Tây Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam thành phố và các địa phương lân cận.

