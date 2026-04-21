HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hình ảnh một ngày ở "khu dân cư đặc biệt" tại Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- "khu dân cư đặc biệt" ấy là nơi sinh sống của hàng trăm người hồi hương từ Campuchia về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng

Ven hồ Dầu Tiếng (xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh), một khu dân cư đặc biệt với những căn nhà sàn đơn sơ mọc san sát bên mép nước được người dân gọi là “xóm Việt kiều”.

Nơi đây là chỗ ở của hàng trăm người hồi hương từ Campuchia, đang ngày ngày mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, làm thuê.

Theo người dân, khu xóm bắt đầu hình thành từ khoảng năm 2016–2018. Trước đó, nhiều hộ từng sinh sống và mưu sinh tại khu vực Biển Hồ (Campuchia).

Cuộc sống nơi đất khách gặp nhiều khó khăn khiến họ quyết định trở về Việt Nam, tìm đến khu vực ven hồ Dầu Tiếng và xin chính quyền địa phương dựng nhà sàn để sinh sống.

Những căn nhà sàn được dựng bằng gỗ, tôn hoặc vật liệu tận dụng, nằm san sát dọc bờ hồ. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây phụ thuộc nhiều vào con nước.

Mùa khô, nước rút sâu, khoảng trống dưới sàn nhà được tận dụng để xe, phơi lưới hoặc làm nơi sinh hoạt.

Đến mùa mưa, nước dâng cao sát mặt sàn, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều bất tiện.

Chị Nguyễn Thị Dung (24 tuổi) cho biết gia đình chị từng sống ở Biển Hồ nhiều năm trước trở về Việt Nam lập nghiệp. Hiện vợ chồng chị cùng con nhỏ sinh sống trong căn nhà sàn ven hồ, thu nhập chủ yếu dựa vào việc chồng chị đi đánh bắt cá.

“Chồng tôi đi thả lưới trên hồ, hôm nào có cá thì có tiền trang trải sinh hoạt, còn không thì phải vay mượn” - chị Dung chia sẻ.

Không chỉ khó khăn về sinh kế, việc thiếu căn cước công dân cũng khiến cuộc sống của nhiều hộ dân gặp không ít trở ngại.

Nhiều người không thể đứng tên mua xe máy hoặc thi giấy phép lái xe, khiến việc đi lại phụ thuộc vào những phương tiện cũ.

Ven hồ Dầu Tiếng là nơi tập trung nhiều ghe thuyền của người dân trong xóm.

Phần lớn họ mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, số còn lại đi làm phụ hồ hoặc làm thuê theo thời vụ.

Sinh hoạt của các hộ dân gắn liền với khu vực ven hồ. Nguồn nước chủ yếu được lấy từ giếng khoan, còn rác thải sinh hoạt thường được gom phía sau nhà sàn rồi đốt.

Bờ hồ cũng là nơi vui chơi quen thuộc của nhiều trẻ em trong xóm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, một số em nhỏ 7–8 tuổi vẫn chưa đến trường như các bạn cùng trang lứa.

“Điều mong muốn nhất của gia đình tôi là sớm có căn cước công dân để có thể xin việc làm ổn định và mua bảo hiểm y tế, đỡ lo khi ốm đau” - một người dân nơi đây bày tỏ.

Theo UBND xã Tân Thành, hiện địa phương có 679 hộ với 3.737 nhân khẩu là người di cư tự do từ khu vực Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống quanh lòng hồ Dầu Tiếng. Phần lớn các hộ dân vẫn chưa có giấy tờ tùy thân.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác nhận thông tin, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan, từng bước giúp bà con ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng


Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng không khí Tết Chôl Chnăm Thmây nơi vùng biên Tây Ninh

Hình ảnh ấn tượng không khí Tết Chôl Chnăm Thmây nơi vùng biên Tây Ninh

(NLĐO)- Giữa tháng 4, không khí Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng khắp vùng biên Tây Ninh, đậm sắc màu văn hóa Khmer

Toàn cảnh khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, nơi sẽ trở thành trung tâm mới của Tây Ninh

(NLĐO)- Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế và logistics

Hoạt động nghĩa tình của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại Tây Ninh

(NLĐO) - Hoạt động nghĩa tình của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đơn vị đã mang đến niềm vui cho bà con tại xã vùng biên của tỉnh Tây Ninh.

tỉnh Tây Ninh xóm việt kiều hồ dầu tiếng Campuchia Tây Ninh xóm việt kiều ở tây ninh Campuchia hồi hương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo