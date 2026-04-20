HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Cận cảnh công trường mở rộng đường ĐT784C ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hàng chục công nhân đang tăng tốc thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT784C dài 3,1 km – tuyến cửa ngõ quan trọng vào Tân Ninh

Những ngày giữa tháng 4, giữa cái nắng gay gắt, hàng chục công nhân vẫn miệt mài thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT784C (đoạn Bàu Năng – Bàu Cóp, phường Ninh Thạnh).

Đây là tuyến giao thông quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ kết nối vào phường Tân Ninh và khu vực Tòa thánh Tây Ninh.

Trên công trường, các tổ thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục.

Một số công nhân tiến hành trải đá dăm để xe lu gia cố nền đường, trong khi nhóm khác dựng khung gỗ chuẩn bị đổ bê tông bó vỉa hè.

Theo các công nhân tại công trường, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc nên các tổ đội phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT784C có chiều dài khoảng 3,1 km, nối từ đường ĐT781 tại ngã ba Bàu Năng đến đường ĐT784 tại ngã ba Bàu Cóp.

Công trình được khởi công ngày 25-12-2024 và dự kiến hoàn thành vào ngày 26-9-2026.

Theo thiết kế, tuyến đường được đầu tư với quy mô nền đường rộng 30 m, đồng thời xây dựng hệ thống chiếu sáng và thoát nước đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.

Người dân sinh sống dọc tuyến cho biết trước đây đường ĐT784C xuống cấp, mặt đường hư hỏng do lưu lượng xe tải lưu thông lớn, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, khi dự án được triển khai, người dân rất đồng tình và kỳ vọng tuyến đường sẽ khang trang, thuận lợi hơn.

“Từ khi thi công thì khu vực này khá bụi, sinh hoạt cũng có phần bất tiện. Nhưng tôi vẫn ủng hộ việc mở rộng tuyến đường để đi lại thông thoáng hơn. Có chịu cực vệ sinh nhà cửa một chút cũng không sao, chỉ mong công trình sớm hoàn thành để bà con ổn định cuộc sống, buôn bán thuận lợi hơn” - anh Hoàng Tùng, người dân địa phương, chia sẻ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, nhiều hộ dân hai bên tuyến cũng đang sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Theo ghi nhận, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 1 km. Tại đoạn này, các đơn vị thi công đang lắp đặt dải phân cách, trụ đèn chiếu sáng và chuẩn bị thi công vỉa hè.

Khu vực nút giao giữa đường ĐT784C và ĐT784 (ngã ba Bàu Cóp) cũng đang được tổ chức thi công nhằm bảo đảm kết nối thuận lợi với các trục giao thông chính trong khu vực.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT784C sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ vào phường Tân Ninh và khu vực Tòa thánh Tây Ninh, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

(NLĐO) - TPHCM đề xuất chi hơn 17.254 tỉ đồng làm đường mở mới phía Tây Bắc dài gần 10 km, kết nối Vành đai 2 với Tây Ninh, dự kiến hoàn thành năm 2029.

(NLĐO)- Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế và logistics

(NLĐO)- TPHCM đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt gần 19.400 tỉ đồng, dự kiến khởi công quý III/2026, tăng kết nối liên vùng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo