Thời sự Đô thị

TPHCM đề xuất chi hơn 17.254 tỉ đồng làm đường mới nối Tây Ninh

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đề xuất chi hơn 17.254 tỉ đồng làm đường mở mới phía Tây Bắc dài gần 10 km, kết nối Vành đai 2 với Tây Ninh, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc, đoạn từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Đây được xem là trục kết nối liên vùng quan trọng giữa TPHCM với khu vực Tây Ninh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Hiện nay, TPHCM chủ yếu kết nối với khu vực Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) bằng các tuyến Quốc lộ 1

Đường gần 10 km, nhiều cầu lớn

Theo đề xuất, dự án sẽ nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An cũ. Tuyến đường đi qua phường Bình Tân, xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc, tổng chiều dài khoảng 9,931 km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 17.254 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM, thuộc nhóm A, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường mở mới phía Tây Bắc đã được xác định trong Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối đồng bộ với tuyến ĐT.823D phía Tây Ninh - đoạn đang được địa phương đầu tư cơ bản hoàn thành, trong đó có cầu Kênh Ranh nối với TPHCM.

Việc đầu tư tuyến mới được kỳ vọng chia sẻ áp lực giao thông cho các trục hiện hữu như Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 9; đồng thời tạo thêm hành lang vận tải mới từ cửa ngõ phía Tây thành phố đi các địa phương lân cận.

Về quy mô, tuyến đường được thiết kế nhiều đoạn với mặt cắt ngang từ 25 m đến 52 m, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h trên tuyến chính và 60 km/h trên đường song hành. Dự án cũng bao gồm hàng loạt công trình cầu, nút giao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cụ thể, tuyến sẽ xây dựng 3 cầu vượt kênh gồm cầu vượt kênh Trung Ương, cầu vượt kênh Liên Vùng và cầu vượt kênh An Hạ. Ngoài ra còn có các cầu cạn vượt đường Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc, Quách Điêu; cầu vượt trong nút giao Vành đai 3; cầu nối các đoạn cầu cạn và cầu vượt.

Đáng chú ý, tại nút giao với Vành đai 3, dự án sẽ đầu tư nút giao liên thông dạng hoa thị hoàn chỉnh với các nhánh lên xuống trực tiếp và hệ thống đường song hành hai bên.

Dự kiến khởi công năm 2027

Về giải phóng mặt bằng, tổng diện tích chiếm dụng của dự án khoảng 56,92 ha, trong đó diện tích bồi thường 53,12 ha. Dự kiến có khoảng 474 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 248 hộ giải tỏa trắng và 226 hộ giải tỏa một phần.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước khoảng 10.801 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng mức đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan chuyên môn đề xuất tách dự án thành 4 dự án thành phần, gồm 3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại từng địa bàn và 1 dự án xây dựng tuyến đường chính.

Nếu được thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 4-2026, dự án sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý III và quý IV/2026, triển khai bồi thường từ quý II/2026 đến quý II/2027.

Thành phố dự kiến lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị khởi công vào quý II/2027, hoàn thành công trình vào quý II/2029 và quyết toán trong năm 2029.

Theo đánh giá sơ bộ, khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giúp giảm ùn tắc khu vực phía Tây TPHCM, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, hạn chế tai nạn giao thông và tạo động lực phát triển đô thị, kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

UBND TPHCM duyệt 7.050 tỉ đồng làm Vành đai 4 qua Củ Chi

