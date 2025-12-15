Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

Từ tháng 7-2025 đến nay, đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng máy móc chuyên dụng đang cấp tập triển khai các hạng mục trọng điểm như xây mới đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP, theo mô hình "3 ca, 4 kíp" liên tục.

Khu vực xây dựng nhà ga T2 đang thi công trong giai đoạn 1 Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Dương Ngọc

Ông Lê Minh Thuận, Trưởng bộ phận hạ tầng dự án, cho biết trung bình mỗi tháng, đơn vị thi công tiến hành đóng, ép tới 700 cọc lớn. Chỉ sau 4 tháng thi công, công trình nhà ga VIP và T2 đã được triển khai đến tầng 4, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ vào tháng 3-2027. Trong khi đó, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m cũng đã đạt khoảng 30% khối lượng. Các nhà thầu đang tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mốc hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được phê duyệt ngày 19-6-2025, do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh. Với tổng vốn gần 22.000 tỉ đồng, dự án được triển khai từ năm 2025 đến 2027, nâng cấp cảng hàng không đạt chuẩn 4E theo ICAO, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 và Airbus A350. Tổng diện tích dự án là 1.050 ha, công suất thiết kế đạt 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa - biểu tượng của sự tái sinh và sức mạnh. Nhà ga VIP có diện tích 6.000 m², do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti - tác giả công trình Cầu Hôn tại Phú Quốc - thiết kế, lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển. Công trình được trang bị hiện đại, đủ điều kiện đón tiếp chuyên cơ và nguyên thủ quốc gia trong sự kiện APEC 2027.

Song song với nhà ga, hạ tầng đường băng được nâng cấp mạnh mẽ. Đường cất hạ cánh số 1 được kéo dài lên 3.500 m, kết hợp xây mới đường băng số 2 dài 3.300 m. Hệ thống sân đỗ nâng lên hơn 120 vị trí, trong đó có 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Video: Dương Ngọc

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm. Ảnh: Dương Ngọc

Dự án cũng ứng dụng các công nghệ hàng không tiên tiến như mô hình vận hành tổng thể TAM (Total Airport Management), sinh trắc học không chạm, hệ thống xử lý hành lý ICS, ống lồng điều khiển từ xa, tiếp nhiên liệu ngầm và tự động hóa bãi đỗ. Thời gian làm thủ tục dự kiến chỉ còn 15-20 giây/người, hướng tới mô hình sân bay thông minh hàng đầu khu vực.

Metro kết nối trực tiếp giữa sân bay và trung tâm hội nghị, triển lãm

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong nhiều đại công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ngoài sân bay, nhiều dự án hạ tầng khác đang được thi công đồng bộ như cụm công trình phục vụ tổ chức APEC (trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, công viên APEC) với tổng vốn 21.860 tỉ đồng; tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26 km nối sân bay đến trung tâm hội nghị (vốn 1.632 tỉ đồng).

Đáng chú ý, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng, cũng đang được khởi động. Tuyến metro dài 18 km, gồm 6 nhà ga (1 ga ngầm, 5 ga mặt đất), công suất dự kiến hơn 4.500 khách/giờ, kết nối trực tiếp giữa sân bay và trung tâm hội nghị.

Tổng mặt bằng quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Dương Ngọc

Vị trí ga tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ LRT) đoạn 1 do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng, dài 18 km, kết nối trực tiếp giữa sân bay và trung tâm hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc



Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1.1 (hoàn thành quý I/2027) nâng công suất lên 10 triệu khách/năm, với vốn đầu tư khoảng 18.975 tỉ đồng. Giai đoạn 1.2 (2027-2030) tăng công suất lên 20 triệu khách/năm, vốn đầu tư 7.023 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, nhà ga T2 đã hoàn thành 85% kết cấu phần thô; nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và thép, 10% phần hoàn thiện; đường cất hạ cánh số 2 đạt 30% khối lượng. Tổng lũy kế sản lượng toàn dự án đến thời điểm báo cáo là 2.660 tỉ đồng.

Các mốc tiến độ chính gồm: Nhà ga T2 hoàn thành mặt ngoài vào 30-7-2026 và hoàn tất toàn bộ vào 30-3-2027; nhà ga VIP hoàn thành vào 15-10-2026; đường băng số 2 hoàn thành ngày 30-6-2026.

Hình ảnh phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc:

Nhà ga T2

Nhà ga T2

Nhà ga T2

Nhà ga T2

Nhà ga VIP

Nhà ga VIP

Nhà ga VIP



