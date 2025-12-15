Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc đang thi công lên đến tầng 4, Nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và kết cấu thép, đường băng số 2 đạt 30% khối lượng.

Từ tháng 7-2025 đến nay, đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng máy móc chuyên dụng đang cấp tập triển khai các hạng mục trọng điểm như xây mới đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP, theo mô hình "3 ca, 4 kíp" liên tục.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 1.

Khu vực xây dựng nhà ga T2 đang thi công trong giai đoạn 1 Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Dương Ngọc

Ông Lê Minh Thuận, Trưởng bộ phận hạ tầng dự án, cho biết trung bình mỗi tháng, đơn vị thi công tiến hành đóng, ép tới 700 cọc lớn. Chỉ sau 4 tháng thi công, công trình nhà ga VIP và T2 đã được triển khai đến tầng 4, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ vào tháng 3-2027. Trong khi đó, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m cũng đã đạt khoảng 30% khối lượng. Các nhà thầu đang tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mốc hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được phê duyệt ngày 19-6-2025, do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh. Với tổng vốn gần 22.000 tỉ đồng, dự án được triển khai từ năm 2025 đến 2027, nâng cấp cảng hàng không đạt chuẩn 4E theo ICAO, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 và Airbus A350. Tổng diện tích dự án là 1.050 ha, công suất thiết kế đạt 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa - biểu tượng của sự tái sinh và sức mạnh. Nhà ga VIP có diện tích 6.000 m², do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti - tác giả công trình Cầu Hôn tại Phú Quốc - thiết kế, lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển. Công trình được trang bị hiện đại, đủ điều kiện đón tiếp chuyên cơ và nguyên thủ quốc gia trong sự kiện APEC 2027.

Song song với nhà ga, hạ tầng đường băng được nâng cấp mạnh mẽ. Đường cất hạ cánh số 1 được kéo dài lên 3.500 m, kết hợp xây mới đường băng số 2 dài 3.300 m. Hệ thống sân đỗ nâng lên hơn 120 vị trí, trong đó có 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Video: Dương Ngọc

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 2.
Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 3.
Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 4.
Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 5.
Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 6.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm. Ảnh: Dương Ngọc

Dự án cũng ứng dụng các công nghệ hàng không tiên tiến như mô hình vận hành tổng thể TAM (Total Airport Management), sinh trắc học không chạm, hệ thống xử lý hành lý ICS, ống lồng điều khiển từ xa, tiếp nhiên liệu ngầm và tự động hóa bãi đỗ. Thời gian làm thủ tục dự kiến chỉ còn 15-20 giây/người, hướng tới mô hình sân bay thông minh hàng đầu khu vực.

Metro kết nối trực tiếp giữa sân bay và trung tâm hội nghị, triển lãm

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong nhiều đại công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Ngoài sân bay, nhiều dự án hạ tầng khác đang được thi công đồng bộ như cụm công trình phục vụ tổ chức APEC (trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, công viên APEC) với tổng vốn 21.860 tỉ đồng; tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26 km nối sân bay đến trung tâm hội nghị (vốn 1.632 tỉ đồng). 

Đáng chú ý, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng, cũng đang được khởi động. Tuyến metro dài 18 km, gồm 6 nhà ga (1 ga ngầm, 5 ga mặt đất), công suất dự kiến hơn 4.500 khách/giờ, kết nối trực tiếp giữa sân bay và trung tâm hội nghị.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 7.

Tổng mặt bằng quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Dương Ngọc

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 8.

Vị trí ga tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ LRT) đoạn 1 do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng, dài 18 km, kết nối trực tiếp giữa sân bay và trung tâm hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1.1 (hoàn thành quý I/2027) nâng công suất lên 10 triệu khách/năm, với vốn đầu tư khoảng 18.975 tỉ đồng. Giai đoạn 1.2 (2027-2030) tăng công suất lên 20 triệu khách/năm, vốn đầu tư 7.023 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, nhà ga T2 đã hoàn thành 85% kết cấu phần thô; nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và thép, 10% phần hoàn thiện; đường cất hạ cánh số 2 đạt 30% khối lượng. Tổng lũy kế sản lượng toàn dự án đến thời điểm báo cáo là 2.660 tỉ đồng.

Các mốc tiến độ chính gồm: Nhà ga T2 hoàn thành mặt ngoài vào 30-7-2026 và hoàn tất toàn bộ vào 30-3-2027; nhà ga VIP hoàn thành vào 15-10-2026; đường băng số 2 hoàn thành ngày 30-6-2026.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 9.

Tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Hình ảnh phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc:

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 10.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 11.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 12.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 13.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 14.

Nhà ga T2

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 15.

Nhà ga T2

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 16.

Nhà ga T2

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 17.

Nhà ga T2

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 18.

Nhà ga VIP

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 19.

Nhà ga VIP

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm - Ảnh 20.

Nhà ga VIP


 

Tin liên quan

Sun PhuQuoc Airways ra mắt, nhiều người "săn" thành công vé khứ hồi Phú Quốc 3,2 triệu đồng

Sun PhuQuoc Airways ra mắt, nhiều người "săn" thành công vé khứ hồi Phú Quốc 3,2 triệu đồng

(NLĐO)- Tối 15-10, Hà Nội, tập đoàn Sun Group chính thức tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA).

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?

(NLĐO) - Thời gian chuyển tiếp, sân bay Phú Quốc do ACV vận hành đến khi CTCP Cảng hàng không Mặt Trời hoàn thành tiếp nhận tài sản, đủ điều kiện chuyên ngành

Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ 1-1-2026

(NLĐO)- Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group dự kiến chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ ngày 1-1-2026.

Phú Quốc sân bay Phú Quốc công trình APEC 2027
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo