Kinh tế

Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ 1-1-2026

Tin-ảnh: Dương Ngọc

(NLĐO)- Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group dự kiến chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ ngày 1-1-2026.

Đại diện Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết hiện đang thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi, từ tài sản, con người và dự kiến sẽ chính thức tiếp nhận chuyển giao quyền khai thác cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từ ngày 1-1-2026.

Sun Group sẽ chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc tháng 12-2025. Ảnh: Dương Ngọc

Sân bay quốc tế Phú Quốc đang vào mùa cao điểm với hơn 120 chuyến bay cất hạ cánh/ngày, trong đó 60% là chuyến bay quốc tế, chủ yếu là từ các nước khu vực Đông Bắc Á, Ấn Độ, Nga. Năm qua, các chuyến bay từ Nga đến Phú Quốc tăng mạnh.

Lượng khách đến Phú Quốc năm 2025 ước tính trên 5 triệu khách, vượt công suất thiết kế (4 triệu khách/năm), trong đó khách quốc tế chiếm 70%.

Sau khi chính thức tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc, công ty sẽ mở rộng, cải tạo, tự động hóa các khâu, nâng công suất nhà ga T1 hiện hữu lên 8 triệu khách/năm.

Các luồng, tuyến sẽ được phân bổ lại; sẽ bổ sung thêm các phương tiện, trang thiết bị. Hiện công ty đang đặt thêm các trang thiết bị sân đỗ như xe kéo đẩy, xe nâng hành khách, dự kiến sẽ về vào Quý 2 năm 2026. Nhà ga sẽ được cải tạo, nâng cấp các băng tải hành lý để tự động hóa từ khâu đầu tiên đến cuối cùng.

Trong thời gian tới, sân bay sẽ được trang bị thêm các thiết bị sinh trắc học cùng hệ thống kiosk check-in tự động, nhằm tự động hóa luồng thủ tục hành khách. Công nghệ mới này cho phép tích hợp nhiều bước xử lý tại một điểm chạm duy nhất, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và kiểm tra an ninh, giảm thiểu tối đa tình trạng xếp hàng chờ đợi, qua đó nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

"Chúng tôi sẽ phấn đấu để không còn cảnh hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi tại sân bay Phú Quốc" - vị này cho biết.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Xây dựng hồi tháng 6-2025, thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý với nguyên giá hơn 1.937 tỉ đồng, giá trị còn lại là hơn 1.037 tỉ đồng từ ACV về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý theo quy định.

Ngày 19-6-2025, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao SAC làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO và mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu khách/năm. Đây là một trong năm dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Ngày 18-11, UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group đã ký thỏa thuận về việc thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, bao gồm đường cất - hạ cánh, đường lăn, đường công vụ, các công trình an ninh - khẩn nguy, hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các hạng mục hạ tầng liên quan. UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho SAC theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng cho dự án nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, SAC có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp.

Trong khi đó, Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được cấp tập thi công từ tháng 7-2025. Các công trình gồm xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga T2, mỗi tháng ép tới 700 cọc lớn…, chỉ sau 4 tháng đã thi công lên đến tầng 4, công trình sẽ hoàn thiện chỉ sau 18 tháng thi công, một tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không.

