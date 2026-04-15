Cận cảnh đại lộ ở TPHCM sắp được rót 3.500 tỉ đồng nâng cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Cận cảnh đại lộ ở TPHCM sắp được rót 3.500 tỉ đồng nâng cấp

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Xa lộ Hà Nội sắp được đầu tư 3.500 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng cửa ngõ phía Đông TPHCM giảm ùn tắc kéo dài

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 1.

Tuyến Xa lộ Hà Nội (gồm đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1) dài 15,4 km – trục giao thông huyết mạch từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn – đang được TPHCM đưa vào kế hoạch cải tạo quy mô lớn với tổng vốn dự kiến khoảng 3.500 tỉ đồng.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 2.

Mục tiêu là nâng cao năng lực thông hành cho khu vực cửa ngõ phía Đông, nơi nhiều năm qua luôn trong tình trạng áp lực giao thông cao.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 3.

UBND TPHCM đã giao liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 4.

Không chỉ riêng Xa lộ Hà Nội, dự án còn được xem xét trong tổng thể kết nối các trục Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội, tạo mạch giao thông xuyên suốt về hướng Đồng Nai, Bình Dương cũ.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 5.

Trên dọc tuyến, 5 điểm giao cắt lớn được đưa vào danh mục nâng cấp gồm Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Cát Lái và An Phú.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 6.

Đây đều là những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe thường xuyên dồn ứ vào giờ cao điểm.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 7.

Trong đó, nút giao An Phú - khu vực có mật độ phương tiện dày đặc, đặc biệt là các dòng xe quay đầu vào trung tâm hoặc rẽ sang đại lộ Mai Chí Thọ - được tính toán xây dựng hầm chui nhằm giải tỏa áp lực. Người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này cho biết, tình trạng ùn tắc kéo dài đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi ngày.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 8.

“Tôi chạy tuyến Bắc - Nam nên đi qua đây thường xuyên. Giờ cao điểm kẹt xe rất nặng, nếu làm được thì sẽ đỡ áp lực hơn nhiều” - anh Xuân Hải, ngụ phường Bình Trưng, chia sẻ.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 9.

Cách đó không xa, nút giao Cát Lái cũng nằm trong phương án nâng cấp, với định hướng kết nối đồng bộ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và các khu dân cư dọc đường Liên Phường. Khi hoàn thiện, khu thể thao quy mô lớn dự kiến phục vụ khoảng 130.000 người, kéo theo nhu cầu hạ tầng giao thông tăng mạnh.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 10.

Ở phía Tây của tuyến, nút giao Tây Hòa tiếp tục là điểm nghẽn lớn khi lượng xe container từ các cảng Trường Thọ, Cát Lái liên tục đổ về, tạo áp lực lên hệ thống đường hiện hữu.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 11.

Đây được đánh giá là một “ngã năm” phức tạp, vừa ùn tắc vừa tiềm ẩn rủi ro an toàn giao thông.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 12.

Ngã tư Thủ Đức – dù đã có cầu vượt cho ô tô và xe tải – vẫn thường xuyên quá tải do dòng phương tiện từ các trục Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân và khu vực lân cận hội tụ về.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 13.

Lưu lượng phương tiện dày đặc lưu thông trên Xa lộ Hà Nội vào giờ cao điểm, phản ánh áp lực giao thông lớn tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 14.

Xa hơn về phía Khu Công nghệ cao, bài toán giao thông lại tiếp tục đặt ra khi lượng xe container, xe tải nặng ra vào tăng cao vào giờ cao điểm, khiến khu vực thường xuyên bị “nén dòng”.

Cận cảnh nâng cấp Xa lộ Hà Nội TPHCM với 3 . 500 Tỉ đồng Đầu tư năm 2026 - Ảnh 15.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn Xa lộ Hà Nội, mà còn mở rộng trục kết nối liên vùng giữa TPHCM với Đồng Nai, khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời rút ngắn hành trình hướng về sân bay Long Thành

Tin liên quan

(NLĐO)- Công trường dự án Suối Cái qua phường Bình Dương đang hối hả thi công, nhiều đoạn kênh đã bê tông hóa sau hơn 2 năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường gần 19.400 tỉ đồng nối TPHCM với Tây Ninh

(NLĐO)- TPHCM đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt gần 19.400 tỉ đồng, dự kiến khởi công quý III/2026, tăng kết nối liên vùng

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

(NLĐO) - Đoạn đường Vành đai 3 dài gần 7 km qua Tây Ninh đã đạt hơn 88% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2026

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo