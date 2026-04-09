Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Đoạn đường Vành đai 3 dài gần 7 km qua Tây Ninh đã đạt hơn 88% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2026

Ngày 9-4, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết dự án đường Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh đang được triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Vành đai 3 Tây Ninh kết nối tp . Hcm: Tiến độ thi công 2026 - Ảnh 1.

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đại diện chủ đầu tư, do tuyến đường kết nối trực tiếp với TPHCM nên việc thông xe toàn tuyến còn phụ thuộc tiến độ thi công các đoạn thuộc địa phận TPHCM. Trường hợp những đoạn này chưa hoàn thành đồng bộ, tỉnh sẽ xem xét khai thác trước tại một số nút giao phù hợp.

Theo báo cáo, đoạn Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 6,84 km, đi qua khu vực huyện Bến Lức (cũ). Dự án được chia thành hai dự án thành phần gồm xây dựng tuyến và giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng.

Vành đai 3 Tây Ninh kết nối tp . Hcm: Tiến độ thi công 2026 - Ảnh 2.

Cầu vượt Tân Bửu thuộc gói thầu XL2 đoạn qua nút giao Tân Long

Quy mô hoàn chỉnh của tuyến là 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến được xây dựng 4 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên.

Dự án khởi công từ tháng 6-2023, dự kiến cơ bản hoàn thành và thông xe phần cao tốc trong năm 2025, sau đó đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%. Khu tái định cư cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao nền cho người dân.

Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích, sẵn sàng kết nối TP.HCM - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 TPHCM đến nay đã cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Về thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt khoảng 1.718/1.950 tỉ đồng, tương đương hơn 88% tổng khối lượng. Trong đó, gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc) đạt khoảng 92%, đã hoàn thành nền đường, cầu và phần lớn kết cấu mặt đường. Gói XL2 đạt gần 95%, cơ bản hoàn thiện cầu Tân Bửu và các tuyến song hành.

Gói XL3 đạt gần 94%; nút giao cuối tuyến và các nhánh kết nối đã hình thành rõ nét. Các hạng mục hoàn thiện như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng hiện đạt khoảng 78%.

Theo chủ đầu tư, những phần việc còn lại chủ yếu là thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hoàn thiện các tuyến nhánh, đường song hành.

Dự án được bố trí vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tỉ lệ giải ngân các năm trước đạt mức cao; riêng năm 2025 đạt hơn 56% kế hoạch, còn năm 2026 mới giải ngân khoảng 7,4%.

Khi hoàn thành, đoạn tuyến dài gần 7 km này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và mở rộng không gian phát triển khu vực cửa ngõ Tây Nam.

Cận cảnh công trường thi công tuyến đường Vành đai 3-TPHCM qua Tây Ninh

Cận cảnh công trường thi công tuyến đường Vành đai 3-TPHCM qua Tây Ninh

(NLĐO)-Dự án đường Vành đai 3-TPHCM đoạn qua Tây Ninh đạt 95% khối lượng, nhiều đoạn hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 8 làn cao tốc tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM, tổng vốn sơ bộ hơn 60.000 tỉ đồng.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

(NLĐO) - Cận Tết, hơn 300 kỹ sư, công nhân bám trụ công trường Đường Vành đai 3 TPHCM, tăng tốc thi công, quyết tâm kịp thông xe dịp 30-4-2026.

tỉnh Tây Ninh ban quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 3 đường Vành đai 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo