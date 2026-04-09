Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Ngày 9-4, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết dự án đường Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh đang được triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đại diện chủ đầu tư, do tuyến đường kết nối trực tiếp với TPHCM nên việc thông xe toàn tuyến còn phụ thuộc tiến độ thi công các đoạn thuộc địa phận TPHCM. Trường hợp những đoạn này chưa hoàn thành đồng bộ, tỉnh sẽ xem xét khai thác trước tại một số nút giao phù hợp.

Theo báo cáo, đoạn Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 6,84 km, đi qua khu vực huyện Bến Lức (cũ). Dự án được chia thành hai dự án thành phần gồm xây dựng tuyến và giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng.

Cầu vượt Tân Bửu thuộc gói thầu XL2 đoạn qua nút giao Tân Long

Quy mô hoàn chỉnh của tuyến là 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến được xây dựng 4 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên.

Dự án khởi công từ tháng 6-2023, dự kiến cơ bản hoàn thành và thông xe phần cao tốc trong năm 2025, sau đó đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%. Khu tái định cư cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao nền cho người dân.

Đường Vành đai 3 TPHCM đến nay đã cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Về thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt khoảng 1.718/1.950 tỉ đồng, tương đương hơn 88% tổng khối lượng. Trong đó, gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc) đạt khoảng 92%, đã hoàn thành nền đường, cầu và phần lớn kết cấu mặt đường. Gói XL2 đạt gần 95%, cơ bản hoàn thiện cầu Tân Bửu và các tuyến song hành.

Gói XL3 đạt gần 94%; nút giao cuối tuyến và các nhánh kết nối đã hình thành rõ nét. Các hạng mục hoàn thiện như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng hiện đạt khoảng 78%.

Theo chủ đầu tư, những phần việc còn lại chủ yếu là thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hoàn thiện các tuyến nhánh, đường song hành.

Dự án được bố trí vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tỉ lệ giải ngân các năm trước đạt mức cao; riêng năm 2025 đạt hơn 56% kế hoạch, còn năm 2026 mới giải ngân khoảng 7,4%.

Khi hoàn thành, đoạn tuyến dài gần 7 km này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và mở rộng không gian phát triển khu vực cửa ngõ Tây Nam.