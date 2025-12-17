Cận cảnh đoạn đường cao tốc Bắc – Nam sắp hoàn thành đã bị nứt toác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh đoạn đường cao tốc Bắc – Nam sắp hoàn thành đã bị nứt toác

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đoạn đường cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 500 m bị sạt trượt nghiêm trọng khiến kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19-12 không thực hiện được

Sự cố sạt trượt đường cao tốc Bắc - Nam xảy ra vào cuối tháng 11-2025, đoạn qua xã Ô Loan và Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk). Sự cố khiến kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19-12 không thực hiện được.

Cận cảnh sạt trượt cao tốc Bắc - Nam gây lo ngại về an toàn giao thông - Ảnh 1.

Mặt đường nhựa đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam bị nứt toác

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường khoảng 500 m nhiều chỗ xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài, cắt ngang. Có vị trí mặt đường bị xé toạc, sụp lún, lớp bê-tông nhựa bong tróc, bùn đất tràn lên mặt đường.

Bên cạnh đó, hệ thống lan can và trụ đỡ an toàn giao thông cũng bị xô lệch, cong vênh, một số trụ bật khỏi nền móng do tác động của khối đất sạt trượt từ ta-luy dương. Toàn bộ khu vực hư hỏng hiện đã được rào chắn, căng dây cảnh báo.

Cận cảnh sạt trượt cao tốc Bắc - Nam gây lo ngại về an toàn giao thông - Ảnh 2.

Đoạn đường cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 500m bị sạt trượt nghiêm trọng

Đại diện Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án cho biết khu vực xảy ra sự cố có địa chất phức tạp. Mưa lớn kéo dài trong các ngày từ 19 đến 21-11 làm đất đá bão hòa nước, gia tăng áp lực dẫn đến mất ổn định mái dốc và gây sạt trượt.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể. Trong đó, khoảng 600.000 m3 đất đá tại khu vực quả đồi sẽ được đào bỏ, kết hợp xử lý lại nền, mặt đường. Bên cạnh  đó là các giải pháp gia cố ta-luy, tăng cường thoát nước, ổn định địa chất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến cao tốc.

Ban Quản lý dự án 7 đặt mục tiêu đến ngày 31-12 sẽ cơ bản hoàn thành việc khắc phục, thông xe kỹ thuật đoạn tuyến bị ảnh hưởng. Trước ngày 31-1-2026, công trình sẽ hoàn thành đưa vào khai thác.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực sạt trượt

Cận cảnh sạt trượt cao tốc Bắc - Nam gây lo ngại về an toàn giao thông - Ảnh 4.

Cận cảnh sạt trượt cao tốc Bắc - Nam gây lo ngại về an toàn giao thông - Ảnh 5.

Cận cảnh sạt trượt cao tốc Bắc - Nam gây lo ngại về an toàn giao thông - Ảnh 6.

Cận cảnh sạt trượt cao tốc Bắc - Nam gây lo ngại về an toàn giao thông - Ảnh 7.

Tin liên quan

Hồ chứa 1,7 triệu m3 sạt trượt mái, nứt chân đập, Lâm Đồng cấp tốc di dời dân

Hồ chứa 1,7 triệu m3 sạt trượt mái, nứt chân đập, Lâm Đồng cấp tốc di dời dân

(NLĐO) - Hồ Cay An ở xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng bị sạt trượt mái, nứt chân đập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố nên gần 100 hộ dân xung quanh phải di dời trong đêm

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ sạt trượt tại Khu công nghiệp Nhân Cơ gây thiệt hại 5 tỉ đồng

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu làm rõ trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, cá nhân liên quan đến sự cố sạt trượt tại Khu công nghiệp Nhân Cơ gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Đề xuất chi ngân sách 11 tỉ đồng sửa đường sạt trượt do lỗi... con người!

(NLĐO) - Nguyên nhân xảy ra sạt trượt đoạn đường được kết luận là do thiếu sót của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhưng lại đề xuất phương án chi 11 tỉ đồng ngân sách để sửa chữa!

đường cao tốc Bộ Xây dựng cao tốc Bắc Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo