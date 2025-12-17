Cận cảnh đoạn đường cao tốc Bắc – Nam sắp hoàn thành đã bị nứt toác

Sự cố sạt trượt đường cao tốc Bắc - Nam xảy ra vào cuối tháng 11-2025, đoạn qua xã Ô Loan và Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk). Sự cố khiến kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19-12 không thực hiện được.

Mặt đường nhựa đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam bị nứt toác

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường khoảng 500 m nhiều chỗ xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài, cắt ngang. Có vị trí mặt đường bị xé toạc, sụp lún, lớp bê-tông nhựa bong tróc, bùn đất tràn lên mặt đường.

Bên cạnh đó, hệ thống lan can và trụ đỡ an toàn giao thông cũng bị xô lệch, cong vênh, một số trụ bật khỏi nền móng do tác động của khối đất sạt trượt từ ta-luy dương. Toàn bộ khu vực hư hỏng hiện đã được rào chắn, căng dây cảnh báo.

Đoạn đường cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 500m bị sạt trượt nghiêm trọng

Đại diện Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án cho biết khu vực xảy ra sự cố có địa chất phức tạp. Mưa lớn kéo dài trong các ngày từ 19 đến 21-11 làm đất đá bão hòa nước, gia tăng áp lực dẫn đến mất ổn định mái dốc và gây sạt trượt.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án xử lý tổng thể. Trong đó, khoảng 600.000 m3 đất đá tại khu vực quả đồi sẽ được đào bỏ, kết hợp xử lý lại nền, mặt đường. Bên cạnh đó là các giải pháp gia cố ta-luy, tăng cường thoát nước, ổn định địa chất nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến cao tốc.

Ban Quản lý dự án 7 đặt mục tiêu đến ngày 31-12 sẽ cơ bản hoàn thành việc khắc phục, thông xe kỹ thuật đoạn tuyến bị ảnh hưởng. Trước ngày 31-1-2026, công trình sẽ hoàn thành đưa vào khai thác.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực sạt trượt