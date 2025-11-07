Hồ chứa 1,7 triệu m3 có dấu hiệu nứt chân đập, Lâm Đồng cấp tốc di dời dân

Tối 7-11, thông tin với PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho hay đã tiến hành di dời khoảng 70 hộ dân xung quanh hồ Cay An đến nơi an toàn trước tình hình đập này có dấu hiệu nứt ở chân.

Lực lượng chức năng phủ bạt ở chân đập để ngăn nước tiếp tục thấm.

Chính quyền địa phương đã di dời 70 hộ dân để đề phòng sự cố

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chân đập hồ Cay An có dấu bị nứt. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 70 hộ dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu, phía chân đập lên cao để đảm bảo an toàn.

Nguồn tin của PV cho biết: "Chân đập này từng nứt một lần, mới đây Ban Quản lý dự án kiểm tra thì phát hiện nứt tiếp. Việc này là do ảnh hưởng bão số 13 vì mưa nhiều khiến nền đất yếu".

Hồ Cay An có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho 250 ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.