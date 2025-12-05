Cận cảnh dự án chỉnh trang đường Lê Lợi trong ngày đầu thi công

Sáng 5-12, đơn vị thi công bắt đầu triển khai các công việc để thực hiện dự án chỉnh trang đường Lê Lợi (trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành, TPHCM). Đây cũng là ngày thi công đầu tiên của dự án.

Khu vực thi công dự án chỉnh trang đường Lê Lợi

Ghi nhận trong sáng 5-12, đơn vị thi công đã lập rào chắn tại dải phân cách giữa đường Lê Lợi (đoạn đối diện với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn). Tại đây, các biển báo giới hạn đã được treo lên. Hơn chục công nhân khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị.

Đại diện đơn vị thi công cho biết mỗi ngày sẽ có khoảng từ 60-100 công nhân làm việc tại đây. Đơn vị thi công sẽ sắp xếp công việc linh hoạt, tránh vào những giờ cao điểm để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Kỹ sư khảo sát công trường

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30-12.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ. Theo đó, chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 Công trường Lam Sơn; cải tạo vỉa hè hai bên và dải phân cách giữa đường Lê Lợi.

Cụ thể, đối với mặt đứng các dãy nhà: vệ sinh rong rêu, cây bụi trên mặt đứng. Sơn mới mặt tiền các công trình dọc đường Lê Lợi. Chọn màu sắc tạo sự hài hòa tổng thể cho cả trục đường.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi

Sắp xếp lại vị trí bảng hiệu, bảng quảng cáo cho phù hợp (bố trí tại tầng 1 của các dãy nhà – không che chắn cửa sổ các tầng lầu). Sơn mới lại các mái nhà và mặt bên của các công trình (trường hợp tiếp giáp các nhà kế cận có tầng cao khác nhau).

Đối với dải phân cách: lát đá mặt bằng dải phân cách và ốp đá granite thành của bồn cây tạo thẩm mỹ, đồng bộ với cảnh quan chung. Bổ sung cây bụi (cây lá màu) nhằm tạo sự sinh động. Đối với vỉa hè hai bên đường Lê Lợi: lát đá granite vỉa hè đồng bộ với cảnh quan chung.

Theo Sở Xây dựng, đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu vực trung tâm hiện hữu của TPHCM. Nơi đây thường tổ chức các sự kiện lớn, nơi tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước, là bộ mặt của thành phố.

Sở Xây dựng đánh giá chỉnh trang mặt đứng dãy nhà trên trục đường Lê Lợi và dải phân cách, vỉa hè hai bên đường nhằm tạo sự mới mẻ sinh động hiện đại của trục đường, từng bước chỉnh cảnh quan đô thị.

Công nhân tất bật chuẩn bị cho công tác thi công

Việc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và thực hiện thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi là cần thiết, đáng trân trọng, tạo được sự thu hút đầu tư xã hội hóa vào cải tạo kiến trúc cảnh quan đô thị, phù hợp với sự phát triển chung của thành phố.

Đường Lê Lợi trong ngày đầu triển khai dự án chỉnh trang đường Lê Lợi

Khu vực thi công đã được rào chắn lại

Công nhân tất bật thi công

Người dân dành sự quan tâm cho dự án chỉnh trang đường Lê Lợi