Cận cảnh dự án khu dân cư ở TP HCM vừa bị thu hồi

Dự án Suối Giữa được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận đầu tư vào tháng 3-2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2-2010.





Đến tháng 8-2015, UBND TP Thủ Dầu Một cũ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4-2020, dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.





Mặc dù, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018, chủ đầu tư đã cho hàng trăm khách hàng ký hàng loạt "hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư". Đến nay, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.