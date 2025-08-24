HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh dự án khu dân cư ở TP HCM vừa bị thu hồi

Thanh Thảo

(NLĐO) - Dự án bất động sản ở phường Chánh Hiệp, TP HCM khiến người dân khóc ròng nhiều năm, hiện nay đã bị cơ quan chức năng thu hồi chủ trương đầu tư

Dự án Khu nhà ở Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây thuộc phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư.

- Ảnh 1.

UBND phường Chánh Hiệp mới đây treo biển thông báo dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) thu hồi chủ trương đầu tư

- Ảnh 2.

Trước đó, UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) cũng đã thu hồi, hủy bỏ quy hoạch chi tiết 1/500

- Ảnh 3.

Bên trong dự án cây cỏ mọc um tùm, 2 bên được trồng khoai mì, ở giữa có 1 con đường

- Ảnh 4.

Con đường này chỉ dẫn vào duy nhất một quán ăn ở phía sau dự án

- Ảnh 5.

Trong khu dân cư đã được lắp các cột đèn chiếu sáng

- Ảnh 6.

Một số vị trí cột điện bị cỏ, bụi rậm che kín lối đi

- Ảnh 7.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng công an thường xuyên tổ chức kiểm tra ở khu vực này

- Ảnh 8.

Sáng 23-8, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã xuống dự án cắm bảng thông báo về việc thu hồi chủ trương đầu tư

CLIP: Hiện trạng dự án khu dân cư Suối Giữa

Dự án Suối Giữa được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận đầu tư vào tháng 3-2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2-2010.

Đến tháng 8-2015, UBND TP Thủ Dầu Một cũ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4-2020, dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.

Mặc dù, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018, chủ đầu tư đã cho hàng trăm khách hàng ký hàng loạt "hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư". Đến nay, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.

Tin liên quan

Khóc ròng bên các dự án bất động sản ở Bình Dương

Khóc ròng bên các dự án bất động sản ở Bình Dương

Sau nhiều năm mở bán, hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Dương cứ chây ì bàn giao khiến nhiều người chỉ biết "ôm mặt khóc" và cầu cứu cơ quan chức năng

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nói về giải pháp cho dự án bất động sản chậm tiến độ

(NLĐO) - Những dự án chậm tiến độ đã gây nên tình trạng phản ánh, khiếu nại, tập trung đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hơn 90% dự án bất động sản chậm tiến độ

(NLĐ) - Theo số liệu khảo sát sơ bộ của các công ty nghiên cứu thị trường bất động sản (BĐS) tại TPHCM, hiện có hơn 90% dự án BĐS tại TPHCM đang bị chậm tiến độ, trong đó, ước tính có đến 70% dự án ngưng hẳn thi công

bất động sản tỉnh Bình Dương suối giữa điều chỉnh quy hoạch chủ đầu tư cơ quan chức năng
