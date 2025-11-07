HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh Gia Lai tan hoang sau bão số 13

Đức Anh

(NLĐO) - Sau bão số 13, nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai trở nên tan hoang, thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hạ tầng.

Ngày 7-11, theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành – một trong những trục chính của phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai – hàng loạt trụ điện chiếu sáng, đèn giao thông, cây xanh bị quật ngã, bật gốc. Nhiều ngôi nhà, công trình bị tốc mái, vỡ kính, tạo nên khung cảnh đổ nát.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 1.

Trụ điện đổ ngã trên đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai

Tại đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam – nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn và khu vui chơi giải trí – mức độ thiệt hại còn nghiêm trọng hơn. Hàng chục quán xá sập hoàn toàn, cây xanh và trụ điện ngã chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông.

"Chúng tôi đầu tư hơn 4 tỉ đồng mở quán ăn, nay bão cuốn đi tất cả. Mọi công sức coi như trắng tay" – anh Nguyễn Văn Nam, chủ một quán ăn trên đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam, nghẹn ngào.

Tại xã Tuy Phước Đông, mưa lớn và gió mạnh trong đêm khiến nhiều trường học, trụ sở cơ quan, nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường bị ngập sâu do nước dâng nhanh. Người dân đang khẩn trương thu dọn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Trong cơn bão, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) với hàng chục hộ bị sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn. Ông Trần Đình Mai, ngư dân làng Xuân Thạnh, cho biết: "Căn nhà gắn bó nhiều năm của gia đình tôi bị sập hoàn toàn, tài sản hư hỏng nặng. Chưa bao giờ tôi thấy gió mạnh và sóng dữ như vậy".

Chiều 7-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13. Theo báo cáo, đây là một trong những cơn bão mạnh với tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gió giật mang tính hủy diệt và mưa lớn bất thường ở cả phía Đông và Tây tỉnh. Bão đổ bộ với cường độ cấp 10-12, giật trên cấp 14-15, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, hồ đập, lưới điện, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Nhiều cửa hàng, quán ăn và khu vui chơi giải trí trên đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam bị thiệt hại nghiêm trọng

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động ứng phó từ sớm đến từng thôn, tổ dân phố, thiệt hại về người đã giảm đáng kể so với dự báo. Toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 người chết, 8 người bị thương; 199 nhà sập, 12.447 nhà tốc mái; 15 thuyền chìm, 42 thuyền hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai hơn 5.000 tỉ đồng. Chính quyền và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau bão.

Phó Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác ứng phó bão số 13.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn

Phó Thủ tướng cho rằng cơn bão số 13 rất mạnh nhưng nhờ những nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, nhất là chủ động di dời dân cư, kêu gọi tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và địa phương theo phương châm "4 tại chỗ" đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Sau đây là một số hình ảnh thiệt hại do bão số 13 gây ra tại Gia Lai:

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 3.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 4.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 5.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 6.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 7.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 8.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 9.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 10.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 11.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 12.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 13.

Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - Ảnh 14.

 

Cận cảnh Miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi; lo mưa lũ, sạt lở

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, gây thiệt hại nặng nề trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên chỉ trong chưa đầy 48 giờ quần thảo.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi.

    Thông báo